Jeannette Jara tras obtener el 2% en consulta digital del PDG: “Lo tomo como un desafío”

Lejos de minimizar la cifra, la aspirante del oficialismo aseguró que recibe el resultado con espíritu de competencia y perseverancia.

“Lo tomo como un desafío”. Eso sostuvo la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, sobre el porcentaje que obtuvo como opción presidencial en la consulta digital del Partido de la Gente (PDG) de cara a la segunda vuelta.

La votación dejó un amplio 78% a favor de anular, un 20% para José Antonio Kast y apenas un 2% para la postulante del progresismo.

Pero lejos de minimizar la cifra, Jara aseguró que recibe el resultado con espíritu de competencia y perseverancia.

“Creo que en las elecciones uno siempre tiene que hacer el mejor esfuerzo para tener el mejor resultado”, afirmó.

La candidata recordó distintos episodios de su carrera para enfatizar que suele revertir escenarios adversos. Mencionó la aprobación de la reforma de pensiones cuando era ministra —que inicialmente se veía inviable— y sus logros en las primarias y en primera vuelta, donde superó las expectativas.

“Vamos a esperar con calma y seguir trabajando como siempre”, puntualizó con optimismo la exministra.