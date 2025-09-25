Jeannette Jara: “Mi principal preocupación no está en el PC ni en los 10 partidos que me apoyan, sino en la gente”

La candidata presidencial se refirió nuevamente a la "falta de fraternidad" que afirmó haber sentido respecto a los cruces que ha tenido con su propio partido, comentando además que dichas diferencias son parte de la "diversidad de posiciones que hay en un colectivo".

La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, transparentó cómo ha vivido los cruces que ha debido enfrentar con el Partido Comunista, su partido, situaciones que no han pasado desapercibidas en el transcurso de la campaña.

En conversación con TVN, la abanderada oficialista compentó que ha sentido una “falta de fraternidad” al interior del PC, en referencia a discrepancias -que ella misma desdramatiza- con el presidente del partido, Lautaro Carmona, y con el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Esta jornada, consultada sobre estos comentarios que realizó, la candidata reiteró que no está considerando suspender o renunciar a su militancia comunista, pues fue así como se presentó en las primarias oficialistas y que fue elegida como la candidata única del bloque Unidad por Chile.

“Mi principal preocupación no está ni en el Partido Comunista ni en los diez partidos que me apoyan; está en la gente, que necesita respuestas. Y ese es el desafío que tenemos en política”, expresó la candidata presidencial.

Frente a la consulta sobre cómo se continúa el trabajo en la interna del bloque, Jara afirmó: “Como lo he enfrentado en todos estos años de militancia. La militancia es un acto de convicción y es un acto el cual todos los días uno tiene posiciones que son más cercanas o más distantes, y es parte de la diversidad de posiciones que hay en un colectivo”.