Jeannette Jara revela las tres mujeres que sondea para encabezar el Ministerio de Hacienda: “Son de alta competencia”

La abanderada presidencial del oficialismo dijo que las tres son mujeres "muy potentes". "Me parece muy importante que haya una mujer en el Ministerio de Hacienda por primera vez en su historia", afirmó.

La candidata Jeannette Jara reveló algunos nombres de quienes podrían encabezar el Ministerio de Hacienda en un eventual Gobierno.

En el matinal Buenos Días a Todos de TVN, la abanderada presidencial del oficialismo afirmó: “Los únicos cargos que he visto es la posible ministra de Hacienda”.

“Me gustan tres mujeres que las encuentro muy potentes y no porque sean mujeres solamente, que me parece muy importante que haya una mujer en el Ministerio de Hacienda por primera vez en su historia, sino porque además son personas de alta competencia“, detalló.

Una de ellas es la actual subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, afirmó, añadiendo que “no he hablado con ninguna, así que capaz que a ellas no les tinque“.

Luego, nombró a Paula Benavides, “pero ella hoy día está en el Consejo Fiscal Autónomo, así que no sé si le va a interesar. Tremenda economista”.

El tercer nombre es la actual subsecretaria de Economía, Javiera Petersen, sobre la cual valoró que tiene “mucha proyección, juventud y capacidad técnicas”.

Consultada sobre si estos nombres le dan confianza al empresariado, respondió: “Al menos me dan confianza a mí para que la gestión que se haga tenga mucho que ver con la responsabilidad fiscal, con el fomento de la actividad productiva en el país, donde el Estado aporte una visión estratégica y los privados sus propios proyectos”.

“Yo diría que sí, en general, pero en mi caso, entiendo que yo misma se las doy (la confianza). De hecho, trabajamos en conjunto muchos temas. Las 40 horas, el salario mínimo y la reforma a las pensiones los sacamos juntos”, recordó.