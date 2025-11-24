“Jara debe reconstruir su vínculo con el mundo popular”: Vidal define la hoja de ruta de la candidata para la segunda vuelta

El vocero del comando de la candidata oficialista aseguró que debe recuperar apoyo en sectores populares y medios para competir con José Antonio Kast.

El vocero del comando de Jeannette Jara, Francisco Vidal, analizó este jueves las opciones de triunfo de la candidata oficialista en la segunda vuelta presidencial, afirmando que el resultado dependerá de su capacidad para reconectar con el voto popular y los sectores medios.

En conversación con Radio Duna, Vidal sostuvo que “la campaña debería enfocarse en recuperar un voto muy importante, que es el voto popular y los sectores medios. Ahí está el colchón de reserva que tiene la candidatura de Jara”.

El exministro también cuestionó la idea de que el electorado de Franco Parisi se inclinará masivamente por el voto nulo. “Parisi dice que el 65% de su electorado va a votar nulo o blanco, pero las encuestas dicen otra cosa. En mi opinión, la posibilidad de triunfo de Jara es volver a conquistar el voto del mundo popular”, afirmó.

Vidal graficó el desafío con un ejemplo concreto: “Para decirlo con números, Jara no puede sacar en la segunda vuelta lo que sacó en la primera en la comuna más grande y popular de Chile, Puente Alto. Tiene que pasar del 35 al 65. Lo demás, diría el Presidente Lagos, es música”.

La estrategia de incorporar propuestas de otros candidatos

El vocero valoró la decisión de Jara de sumar ideas de postulantes que quedaron fuera de competencia. “Me parece que ha sido la actitud correcta. No recuerdo una candidatura desde los años 90 con un campo de crecimiento tan amplio que adopte temas relevantes de otras candidaturas. Es importante lo que está haciendo Jara en materia de Parisi, Matthei y Mayne-Nicholls”, señaló.

Respecto a la distribución territorial del apoyo, Vidal afirmó que la candidata debe reforzar su presencia en el norte. “Jara tiene que ir a todo Chile, pero creo que estará dos o tres días en el norte, porque ahí está el mejor resultado de Parisi, particularmente en Antofagasta”, apuntó.

Consultado por la posición de José Antonio Kast, Vidal comentó que quienes lideran las encuestas tienden a evitar debates para no asumir riesgos. “Es una ventaja objetiva, pero también un problema, porque la ciudadanía espera más información, fundamentos y argumentos”, afirmó.

El vocero llamó a mantener el foco en el contenido de las propuestas. “Hay que confrontar ideas, no personas. Estamos en un sistema democrático que garantiza el voto libre, secreto e informado. Lo que debemos hacer, incluso pensando en el 15 de diciembre, el día después, es entender que el país opta, pero no se desarma”.