Por la polémica salida de Balbi el Chamako: Jara reconoce “error” y afirma que actuó “de inmediato” al conocer antecedentes

La candidata presidencial del oficialismo se refirió a la polémica inclusión y posterior desvinculación de Patricio Oñate, afirmando que actuó “de inmediato” al conocer los antecedentes judiciales del artista y reiterando que su campaña mantiene una postura “clara e intransable” contra toda forma de violencia.

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, abordó la abrupta desvinculación de Patricio Oñate, conocido en el mundo urbano como Balbi el Chamako, quien había sido presentado como embajador de su campaña y fue apartado horas después, luego de que se difundieran antecedentes judiciales que lo vinculan a un caso de violencia intrafamiliar.

En conversación con Chilevisión, Jara se refirió directamente a la controversia y asumió responsabilidad por la fallida incorporación del cantante.

“Fue un error y lo asumo directamente, porque no soy de las que se esconden ni dejan de dar la cara. Por eso tomé medidas inmediatamente”, afirmó.

La candidata también criticó que la atención pública se concentrara exclusivamente en ese episodio, pese a que su equipo incluye a múltiples figuras de diversos ámbitos.

“El foco se pone sobre una persona, sobre el dato negativo. Hay muchos rostros, mucha experiencia, y lo único que se destacó fue lo negativo. Parece que así son las elecciones. De todas maneras, creo que en esto siempre hay que mantener la templanza y el equilibrio”, sostuvo.

Cabe destacar que el equipo de Jara comunicó la salida de Oñate minutos después de su incorporación, mediante una declaración pública en la que enfatizó que la campaña “condena todo tipo de violencia” y que los hechos denunciados deben ser esclarecidos en sede judicial.