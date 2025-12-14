Jeannette Jara reconoce derrota y felicita a José Antonio Kast: “La democracia habló fuerte y claro”

A través de un mensaje en su cuenta X, Jara señaló que ya se comunicó con el mandatario electo para transmitirle sus buenos deseos de cara al próximo periodo de gobierno.

Jeannette Jara reconoció este domingo su derrota en la segunda vuelta presidencial y felicitó a José Antonio Kast, quien resultó electo como nuevo Presidente de la República.

A través de un mensaje en su cuenta X, Jara señaló que ya se comunicó con el mandatario electo para transmitirle sus buenos deseos de cara al próximo periodo de gobierno.

“La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo José Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile”, expresó.

En su declaración, la exministra también tuvo palabras para quienes respaldaron su candidatura, asegurando que el proyecto político que encabezó continuará activo.

“A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria”, afirmó.

Finalmente, Jara enfatizó su compromiso con el futuro del país y con sus adherentes, destacando que el trabajo político continuará pese al resultado electoral. “Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho”, concluyó.