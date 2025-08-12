Tras baja en encuestas: Jeannette Jara confirma que reducirá participación en foros y priorizará giras regionales

La candidata presidencial de Unidad por Chile anunció que concentrará su agenda en actividades ciudadanas fuera de Santiago, luego de ausentarse de un debate organizado por ChileTransporte.

Durante el seminario anual de Moneda Patria Investments en el Hotel W, la abanderada presidencial Jeannette Jara anunció que limitará su presencia en foros y debates para enfocarse en encuentros con ciudadanos en regiones.

“Creo que llegó la hora de reunirme con los chilenos en regiones que no tienen la posibilidad de estar agrupados en gremios. Y voy a empezar a hacer eso de ahora en adelante”, señaló la exministra del Trabajo ante un público ligado al mundo empresarial.

El anuncio ocurre pocos días después de que trascendiera que su comando decidió reducir su participación en debates presidenciales para privilegiar actividades ciudadanas, decisión que se evidenció con su ausencia en un foro organizado por ChileTransporte el 7 de agosto.

Jara felicitó a los gremios por su capacidad organizativa, aunque advirtió que “los chilenos no necesariamente la tienen y necesitan saber quiénes los van a gobernar”.

“Cuando nosotros estemos en un próximo gobierno, vamos a tener dos miradas de sociedad: una, que ha sido capaz de conversar con todos, incluso con los que piensan muy distinto de uno; y otros, que solo conversan en los espacios que les acomodan. Eso es un tema que hay que tener muy presente”, concluyó.