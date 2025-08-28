Jeannette Jara entra en temas valóricos: “En este país donde sí hay abortos, algunos se niegan a legislar sobre el tema”

En el marco de su gira por regiones, la militante del Partido Comunista se reunió con un grupo de personas, ante las cuales abordó diversos aspectos de su campaña.

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara entró de lleno a abordar temas valóricos, siendo el aborto uno de los temas centrales.

Una de las actividades decía relación con abordar conceptos, frente a lo cual los términos que más se repitieron fueron: Igualdad, Patria, Libre, Hermoso, Justicia, Justo, Futuro.

Respecto al término “libre”, la exministra del Trabajo sostuvo que “el concepto que tienen algunos de la libertad es que uno elija en realidad en cosas en las cuales necesariamente no está eligiendo. Por ejemplo, cuando te dicen ‘yo quiero elegir si trabajo o no’. ¿Alguno de ustedes puede dejar de trabajar?”, preguntó al público, quienes respondieron con un fuerte y claro “no”.

Frente a lo anterior, Jara sostuvo que “hay una disociación entre los discursos y la realidad cotidiana de las personas. Y la autonomía, no solo para las mujeres, sino que para todos nosotros, es muy valiosa, poder tomar nuestras propias decisiones”.

“No hay que imponerle a los demás cómo nosotros queremos vivir. Por eso en este país donde sí hay abiertos, algunos se niegan a legislar sobre el aborto. En este país donde hay divorcios, algunos se negaban a legislar sobre los divorcios. Es bien increíble”, cerró.