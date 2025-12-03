País Elecciones 2025

Jeannette Jara en Debate ARCHI: “No soy heredera de Boric ni de Bachelet, soy heredera de un proyecto político de centroizquierda”

Por CNN Chile

03.12.2025 / 10:00

La candidata señaló que no se ha sentido perjudicada por el Gobierno del presidente Boric. "Yo voy a encabezar mi propio Gobierno", dijo.

La candidata Jeannette Jara afirmó que no es herededa del presidente Gabriel Boric ni de la expresidenta Michelle Bachelet.

En el Debate ARCHI, el penúltimo antes de la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre, la abanderada del oficialismo y la Democracia Cristiana respondió por si se siente perjudicada por la baja aprobación del mandatario en las encuestas.

“Soy heredera de la tradición de la centroizquierda chilena, donde han habido presidentes muy importantes y una presidenta”, afirmó.

Sobre la comparación, dijo que “en algunas cosas me proyecto en los mismos principios y valores, pero es evidente que nuestras trayectorias, formaciones y proyectos son distintos. Yo no provengo, no tengo ningún apellido, he trabajado toda mi vida desde niña, como muchos chilenos y chilenas. Tengo una amplia capacidad de llegar a acuerdos, incluso con los que piensan muy distinto, salvo con los del candidato Kast, los republicanos, porque se opusieron a todo, incluso a la Ley Cholito”.

Sobre si siente que el gobierno la ha perjudicado, respondió: “No, yo creo que el Gobierno del presidente Boric es el Gobierno del presidente Boric y yo voy a encabezar mi propio Gobierno”.

Además, remarcó que es la candidata del oficialismo y de la Democracia Cristiana y de distintos movimientos sociales.

Cuando se le recordó que ha realzado la ley de las 40 horas y la reforma de pensiones, que salieron adelante mientras ella fue ministra del Trabajo, contestó: “La política no es blanco y negro. Yo puedo reconocer cosas que han sido avances importantes y que además varias de ellas me tocó liderar”.

“Pero también hay cosas que se hicieron mal. Entonces no es que uno sea heredero completo de algo o sea un extraño respecto a algo. Yo no soy heredera de Boric, no soy heredera de la presidenta Bachelet, soy heredera de un proyecto político de centroizquierda y el progresismo chileno”, acotó.

