Jara condena polémicos dichos sobre la dictadura de Juan Sutil: “Falta de comprensión de lo que significa la democracia”

A través de redes sociales, la candidata oficialista acusó a la derecha de seguir “atada al pasado” y de minimizar violaciones a los derechos humanos.

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, condenó este miércoles los dichos del empresario e integrante del comando presidencial de Evelyn Matthei, Juan Sutil, quien relativizó el régimen militar asegurando que, a su juicio, “no fue una dictadura“.

En conversación con Hoy Es Noticia, Sutil señaló: “Para mí no es una dictadura, porque las dictaduras se perpetúan en el poder. El gobierno fue dictatorial y terminó“, agregando que el contexto chileno fue distinto al de otros regímenes autoritarios, precisamente por la salida institucional que tuvo.

