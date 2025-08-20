Jara condena polémicos dichos sobre la dictadura de Juan Sutil: “Falta de comprensión de lo que significa la democracia”
Por Arelí Zúñiga
20.08.2025 / 21:09
A través de redes sociales, la candidata oficialista acusó a la derecha de seguir “atada al pasado” y de minimizar violaciones a los derechos humanos.
La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, condenó este miércoles los dichos del empresario e integrante del comando presidencial de Evelyn Matthei, Juan Sutil, quien relativizó el régimen militar asegurando que, a su juicio, “no fue una dictadura“.
En conversación con Hoy Es Noticia, Sutil señaló: “Para mí no es una dictadura, porque las dictaduras se perpetúan en el poder. El gobierno fue dictatorial y terminó“, agregando que el contexto chileno fue distinto al de otros regímenes autoritarios, precisamente por la salida institucional que tuvo.
Lee también: “Para mí no es una dictadura”: Juan Sutil reabre flanco en campaña de Matthei al referirse al régimen militar
En ese contexto y a través de redes sociales, Jara aseguró que “las palabras de Juan Sutil no sorprenden. Son la confirmación de que las candidaturas de la derecha siguen atadas al pasado y con pocas propuestas de futuro”.
Sin embargo, destacó que estás declaraciones “no solo minimizan una dictadura que asesinó y torturó a miles de chilenos, tuvo una profunda crisis económica y consolidó las injusticias beneficiando solo a unos pocos. Si no que demuestran una falta de comprensión de lo que significa la democracia“.
“Nosotros, en cambio, miramos hacia adelante, con una visión de país que valora la verdad, la justicia y el pleno respeto a todas las personas, para construir un Chile más justo que crece realmente para todos”, puntualizó la candidata.