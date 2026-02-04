¿Jeannette Jara al partido de Allende? Militantes PS invitan a la excandidata a sumarse al partido en medio de hostilidades comunistas

La posibilidad de que la excandidata presidencial del oficialismo renuncie a su militancia comunista, ha sido mirado como una oportunidad en las filas del partido de Salvador Allende.

El complejo momento que atraviesa la relación de Jeannette Jara con el Partido Comunista, no ha pasado desapercibido en el Partido Socialista.

Las críticas a Jara por parte de algunos militantes del PC, a raíz de su postura sobre Cuba, a la que calificó de dictadura, han tensionado el ambiente entre ambas partes.

La posibilidad de que la excandidata presidencial del oficialismo renuncie a su militancia comunista, ha sido mirado como una oportunidad en las filas del partido de Salvador Allende.

De hecho, algunas figuras y militantes están a favor de que, en caso de dejar el PC, Jara se integre al Partido Socialista.

“Los liderazgos como el de Jeannette Jara son súper importantes en el arco de la centroizquierda y el progresismo chileno. El PS siempre ha sido una casa amplia de izquierdas, que ha tenido como tarea acoger y fortalecer esos liderazgos. Independiente de dónde esté Jeannette, ella debe seguir aportando a la política. Fue una buena candidata, tiene una trayectoria que la valida y, por lo mismo, es importante que ella siga vigente. Si es en el PS, bienvenida sea”, planteó la vicepresidenta socialista, Karina Delfino, según consignó La Tercera.

El también vicepresidente socialista, Bastián Jul, quien además integró el comando de Jara, afirmó que “liderazgos nacionales y locales que reconozcan la democracia, la justicia social y el respeto irrestricto a los derechos humanos, siempre serán bienvenidos a la gran casa de la izquierda chilena”.

Postura similar, adoptó Nicole Cardoch, exsubsecretaria y parte importante del comando presidencial de Jara: “El PS se la jugó por su candidatura presidencial, sobre todo porque las y los militantes se sentían muy convencidos por su liderazgo. Ella puede contar con un partido que la recibiría con brazos abiertos. De todas formas, es su reflexión personal y política la que acá se va a respetar. Somos la casa de la izquierda democrática y sería un honor que decidiera militar en este espacio”, detalló.