El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, se refirió al triunfo del Partido Republicano en las elecciones del Consejo Constitucional. Cabe señalar que la tienda consiguió 23 escaños, mientras que Chile Vamos obtuvo 11.

En entrevista con Canal 13 y respecto a los resultados, Macaya señaló que “esta es la derrota más importante de la izquierda en la historia y el mayor triunfo de la derecha en 100 años“.

Tras la victoria de Republicanos, el legislador destacó que sus líderes han moderado el discurso. En esa línea, se refirió a los dichos de José Antonio Kast, contrastándolo con los ataques que recibieron por parte de la tienda cuando se encontraban negociando con el resto de las fuerzas políticas el Acuerdo por Chile. “Creo que es importante reconocer que pasar de (frases) destempladas –de traidores, de cobardes- a decir que tampoco había nada que celebrar, eso es algo que comparto”, expresó.

“Cuando gana la izquierda, tú escuchas ‘cuando la izquierda sale a la calle, la derecha tiembla’ o ‘Chile va a ser la tumba del neoliberalismo’. Yo el domingo en la noche, por parte de todos los personeros de la derecha, no vi ese tipo de declaraciones. Vi declaraciones de llamado a la moderación, de cerrar un capítulo de tres años que han sido muy difíciles para Chile“, comentó.

Asimismo, el senador aseguró que su partido y su coalición sufrieron “bullying” por parte de Republicanos cuando “esbozamos una teoría de que era importante aprovechar ciertas coyunturas políticas para poder cerrar -en torno a las ideas de nuestro sector- ciertos temas (el constitucional)”.

A su juicio, recalcó que eso será algo de lo que “el tiempo se podrá encargar”. “En esto yo no me quedo ni con los rencores de todas las acusaciones, sino que me quedo con la tranquilidad de que si esto sale bien va a haber sido un triunfo importante de la capacidad de no repetir los errores del proceso anterior“, agregó.

El rol de Republicanos en el Consejo Constitucional

Respecto a cómo actuarán los dos grandes actores de la oposición, Macaya señaló que el Partido Republicano tiene una responsabilidad. “Esperemos que el Partido Republicano aproveche la oportunidad que tiene de construir junto a Chile Vamos; porque hay que decirlo, el Partido Republicano tiene un derecho a veto solo, pero no tiene solo la capacidad construir las reglas del país para los próximos 100 años, y lo tiene con Chile Vamos”, dijo.

“Ellos tienen la guitarra, y tienen la responsabilidad sobre sus hombres de que esto resulte bien y es importante que ellos la asuman de buena manera“, zanjó.