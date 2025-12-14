Jara tras reconocer derrota presidencial: “Nos va a tocar ser oposición, pero el camino de la unidad es el que vale la pena”

La candidata destacó la importancia de respetar la voluntad ciudadana y señaló que la derrota también representa una oportunidad de aprendizaje para fortalecer la democracia.

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, se refirió este domingo al triunfo de su rival del Partido Republicano, José Antonio Kast, en las elecciones presidenciales, destacando la importancia de respetar la voluntad ciudadana.

“La democracia habló fuerte y claro. Hace pocos minutos me comuniqué con Kast para desearle éxito por el bien de Chile y de todas las personas que viven en nuestro país”, afirmó Jara desde su comando, instalado en Barrio Paris Londres.

La candidata subrayó que la derrota también es una oportunidad de aprendizaje.

“Estoy convencida de que nuestra democracia se fortalece cuando respetamos la voluntad ciudadana, especialmente en los momentos difíciles, porque es en la derrota en donde más se aprende”, agregó.

Asimismo, sostuvo que “nos va a tocar ahora ser oposición y quiero decirles que el camino de la unidad es el que vale la pena“.

Jara también emplazó al Presidente electo, asegurando que “en todo lo que sea bueno para Chile encontrará mi apoyo. En todo lo que pueda hacernos retroceder, encontrará una oposición firme, democrática y responsable”.

“Aquí no puede ponerse en riesgo las conquistas alcanzadas por las chilenas y chilenos. El aumento de las pensiones, la gratuidad en la educación superior, las 40 horas, los derechos de las mujeres, la libertad para amar y decidir. Todo eso debe cuidarse”, añadió.

“Está claro que no obtuvimos el resultado que queríamos, pero la derrota siempre es breve”, aseguró.

Y finalmente reiteró que “seremos una oposición propositiva y exigente. Seremos firmes en proteger lo logrado”.