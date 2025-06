Jara se desmarca de Carmona y afirma que reabrir el debate constitucional no es parte de su programa: “Hay otras prioridades”

La candidata presidencial del PC, Jeannette Jara, se desmarcó de los dichos de Lautaro Carmona, al afirmar que un nuevo proceso constituyente no está entre sus medidas programáticas.

En un adelanto del programa Sin Filtros, el presidente del Partido Comunista (PC), sostuvo que, de triunfar jara en las presidenciales, le gustaría que impulsara el proceso. “Sí. Sin duda (…). Yo espero que sí”.

En sus redes sociales, la exministra del Trabajo abordó estos dichos. “Quiero ser sumamente clara: no haremos compromisos que no podamos cumplir”, partió señalando en la publicación.

“Otro proceso constituyente no está en las 20 medidas programáticas propuestas para Chile”, dijo, afirmando que “hay otras urgencias y prioridades ciudadanas, lo tengo clarísimo y esas serán mis prioridades por las que trabajaré desde el día uno”.

— Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) June 28, 2025