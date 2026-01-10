País jeannette jara

Jara reaparece en la Fiesta de los Abrazos: “Los proyectos se construyen y la derrota siempre es breve”

Por CNN Chile

10.01.2026 / 15:39

{alt}

La excandidata presidencial destacó el valor de la fraternidad en la política y aseguró que los proyectos colectivos trascienden los resultados electorales, en una de sus primeras apariciones públicas tras la segunda vuelta.

La excandidata presidencial Jeannette Jara reapareció públicamente este sábado en el marco de la Fiesta de los Abrazos, instancia organizada por el Partido Comunista.

En declaraciones a su llegada al recinto, Jara destacó el valor simbólico de la actividad, subrayando la fraternidad como un elemento central en la vida política.

“Es muy bonito estar acá en la Fiesta de los Abrazos, porque se basa en algo que a veces hace mucha falta en política, que es la fraternidad”, señaló.

La exabanderada del oficialismo también abordó su experiencia durante la última carrera presidencial, realizando una reflexión personal sobre el recorrido que la llevó a competir por La Moneda y el desenlace de la segunda vuelta.

“Nunca me imaginé que iba a ser candidata. Después pensamos que íbamos a ganar las primarias, las ganamos; fuimos a la primera vuelta, la ganamos; fuimos a la segunda vuelta, se puso difícil, pero los proyectos se construyen y la derrota siempre es breve”, afirmó.

Las palabras de Jara marcaron una de sus primeras apariciones públicas tras la derrota electoral, con un mensaje enfocado en la proyección de los proyectos políticos más allá del resultado inmediato.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

Tendencias Inusual pelea entre ciervo y rinoceronte en un zoológico de Polonia
Fiscalía detiene a sujeto que intentó matar a un hombre en La Vega
Trump quiere que México ‘elimine a los cárteles’. Estas son las razones por las que eso es tan difícil
Jara reaparece en la Fiesta de los Abrazos: "Los proyectos se construyen y la derrota siempre es breve"
Meteorología emite aviso por probables tormentas eléctricas en el norte del país
Al menos 60 nicaragüenses detenidos en Nicaragua por comentarios tras la captura de Maduro