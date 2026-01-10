Jara reaparece en la Fiesta de los Abrazos: “Los proyectos se construyen y la derrota siempre es breve”

La excandidata presidencial destacó el valor de la fraternidad en la política y aseguró que los proyectos colectivos trascienden los resultados electorales, en una de sus primeras apariciones públicas tras la segunda vuelta.

La excandidata presidencial Jeannette Jara reapareció públicamente este sábado en el marco de la Fiesta de los Abrazos, instancia organizada por el Partido Comunista.

En declaraciones a su llegada al recinto, Jara destacó el valor simbólico de la actividad, subrayando la fraternidad como un elemento central en la vida política.

“Es muy bonito estar acá en la Fiesta de los Abrazos, porque se basa en algo que a veces hace mucha falta en política, que es la fraternidad”, señaló.

La exabanderada del oficialismo también abordó su experiencia durante la última carrera presidencial, realizando una reflexión personal sobre el recorrido que la llevó a competir por La Moneda y el desenlace de la segunda vuelta.

“Nunca me imaginé que iba a ser candidata. Después pensamos que íbamos a ganar las primarias, las ganamos; fuimos a la primera vuelta, la ganamos; fuimos a la segunda vuelta, se puso difícil, pero los proyectos se construyen y la derrota siempre es breve”, afirmó.

Las palabras de Jara marcaron una de sus primeras apariciones públicas tras la derrota electoral, con un mensaje enfocado en la proyección de los proyectos políticos más allá del resultado inmediato.