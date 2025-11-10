Jara pide enfocar debate en necesidades de la gente y no en su militancia: “No sé si la figura es congelar o renunciar” al PC

La candidata del oficialismo además reconoció diferencias con el Presidente Gabriel Boric —a quien dijo que “no la representa”— y afirmó que, a diferencia de él, habría saludado de pie a Javier Milei.

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, abordó este lunes las críticas sobre su militancia en el Partido Comunista (PC) y la posible suspensión de esta tras ser electa Presidente.

Durante su intervención en el debate de Anatel y consultada sobre “qué mochila pesa más”, si representar al oficialismo o pertenecer al PC, Jara respondió que no considera su militancia como una carga, sino como una elección personal.

“No creo que uno en la vida tenga mochilas, lo que tiene son elecciones. Elegí hace mucho tiempo ser militante de un partido, así como después elegí ir a una primaria y ganarla”, señaló.

La candidata anunció que, en caso de llegar a La Moneda, pondrá en suspenso su militancia comunista, explicando que su prioridad será concentrarse en gobernar.

“No sé muy bien si la figura es congelar o renunciar, básicamente porque creo que mi energía tiene que estar concentrada en darle solución a los problemas y no estar en cada evento respondiendo sobre el Partido Comunista”, afirmó.

Jara también atribuyó la insistencia en este tema a una “intencionalidad política” que busca “desviar la atención” de sus propuestas de gobierno, entre ellas un ingreso vital de $750.000 y una reducción del 20% en las cuentas de la luz.

“Me gustaría que los debates se centraran en los temas que importan a la ciudadanía, pero siempre se vuelve a ciertos liderazgos masculinos que han tenido harta influencia en la política”, agregó.

Diferencias políticas con Boric: “No es mi estilo, no me representa”

Respecto a sus diferencias con el Presidente Gabriel Boric, Jara, -exministra de Trabajo de su Gobierno-, reconoció que mantienen estilos distintos y provienen de tradiciones políticas diferentes.

“No es mi estilo, no me representa. Somos personas distintas, venimos de acciones políticas diferentes. En algunas cosas pensamos parecido, pero en otras no”, afirmó.

Finalmente, ante la pregunta de si habría saludado de pie al mandatario argentino Javier Milei —gesto que Boric evitó en un reciente foro internacional—, la candidata fue enfática: “Sí, claro. Lo habría saludado de pie”.