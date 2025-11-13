Jara en su cierre de campaña en Valparaíso llama a sus adherentes a “no dejarse provocar por quienes buscan la descalificación”

La candidata del Pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, en su cierre de campaña en Valparaíso, remarcó: “Entre encender la rabia y el odio entre chilenos, yo elijo encender la esperanza”, y llamó a sus adherentes a no dejarse “provocar por quienes buscan la descalificación”.

En la recta final de las elecciones presidenciales, la candidata del Pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, realizó su cierre de campaña en la Región de Valparaíso, acompañada por las alcaldesas del oficialismo Macarena Ripamonti y Camila Nieto, además del gobernador Rodrigo Mundaca.

En la instancia, Ripamonti emplazó al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, por la controversia del uso del cristal blindado por motivos de seguridad: “No merecemos que nos lidere alguien que se esconda detrás de un vidrio”.

Por su parte, Mundaca endureció el tono: “Hay aquellos que quieren cancelar la historia; hay aquellos miserables que intentan y quieren liberar a los violadores de derechos humanos de Punta Peuco; hay aquellos que quieren, del 73 al 90, acabar con la historia y retirar a Chile de tratados internacionales”.

La exministra del Trabajo subrayó que sigue con el mismo ahínco desde que ganó las primarias, enfatizó en su agenda de seguridad y en enfrentar el costo de la vida, y remarcó que, en caso de salir electa Presidenta de la República, avanzará en el ingreso vital de $750 mil pesos.

“Más que perseguir a los que roban un Super Ocho, hay que perseguir a los peces gordos”, subrayó, y enfatizó la importancia de seguir la ruta del dinero y levantar el secreto bancario.

“Entre encender la rabia y el odio entre chilenos, yo elijo encender la esperanza… Ese es nuestro camino: la unidad y el respeto. Y les quiero decir que no se dejen provocar por quienes buscan la descalificación”, cerró Jara.

