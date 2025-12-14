Jara marca distancia con Milei, pero asegura una relación diplomática sólida con Argentina en caso de ser electa

La aspirante oficialista recalcó que su eventual gobierno priorizará una política exterior basada en el respeto institucional y la diplomacia, más allá de las afinidades o desacuerdos políticos con los líderes de la región.

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, se refirió este domingo a la relación que mantendría Chile con Argentina en caso de llegar a La Moneda, abordando las marcadas diferencias ideológicas que la separan del presidente argentino, Javier Milei, pero subrayando que estas no interferirán en el vínculo bilateral entre ambos países.

En ese sentido, aseguró que Argentina seguirá siendo un socio clave para Chile.

“Con todos los países y, en particular, con Argentina, vamos a mantener las mejores relaciones diplomáticas”, afirmó, según recogió Radio Biobío.

Consultada por su visión sobre el mandatario argentino, la candidata fue enfática en marcar distancia ideológica.

Reconoció que su pensamiento es “muy distinto” al de Javier Milei, pero dejó claro que esa diferencia no condicionará su actuar como jefa de Estado.

La exministra también insistió en que la relación entre Chile y Argentina debe entenderse desde una perspectiva institucional y estratégica, considerando además los profundos lazos humanos y económicos que existen entre ambos países.

Recordó que miles de chilenos trabajan al otro lado de la cordillera y que una parte importante de ciudadanos argentinos reside o desarrolla actividades en Chile.

En esa línea, Jara enfatizó que, de resultar electa, su rol será representar los intereses del país por sobre cualquier diferencia personal o ideológica.