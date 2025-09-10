Jara dice que comparte lo que hizo Piñera en migración: “Para saber quiénes son los migrantes hay que empadronarlos”

La candidata dijo que si es elegida presidenta, trabajará con el Sistema Integrado de Frontera (Sifron) y barreras tecnológicas para controlar la frontera norte.

El debate presidencial de Chilevisión estuvo marcado por una serie de temáticas. Una de ellas fue la pregunta sobre si se deberían regularizar o no los migrantes que han ingresado a Chile en forma irregular.

Una de quienes respondió fue la candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, quien dijo que secunda las medidas que el expresidente Sebastián Piñera realizó sobre el tema durante sus gobiernos.

“Quisiera desmitificar otra fake news que anda dando vueltas, en la cual el candidato José Antonio Kast se atreve a decir que yo habría comprometido la regularización de 200 mil migrantes. Como eso es mentira, otra mentira más, lo quiero decir aquí y firme: sí comparto lo que hizo el presidente Piñera en su primer y en su segundo gobierno. Para saber quiénes son los migrantes, dónde están, qué antecedentes penales tienen o no, hay que empadronarlos. Lo otro es cerrar los ojos a la realidad”, afirmó.

En esa línea, la abanderada abogó por fortalecer las fronteras y abordó otras propuestas de los candidatos.

“Aunque algunos crean que haciendo zanjas o incluso poniendo minas antipersonales o antitanques esto se va a solucionar, déjenme decir que la frontera norte de nuestro país tiene 806 kilómetros, eso requiere tecnologías. Y para eso está el Sistema Integrado de Frontera (Sifron) y barreras tecnológicas que vamos a implementar si así me eligen presidenta”, aseguró.