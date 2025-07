Jara destacó “vocación unitaria y democrática” del PC en reunión de su comité central

La abanderada del bloque Unidad por Chile entregó algunas palabras frente al resto de las y los miembros del comité central del Partido Comunista. Por su parte, el presidente del partido, Lautaro Carmona, reiteró el llamado a formar una coalición de "máxima amplitud".

Este sábado se reunió el comité central del Partido Comunista (PC) en el que participó la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara.

Ingresando directamente al edificio en la comuna de Independencia y sin atender consultas de la prensa, la abanderada presidencial sí emitió declaraciones frente a sus compañeros de partido, con un mensaje en que reiteró la necesidad de alcanzar una mayoría social y política más allá de los partidos que conforman el bloque.

“Para ganar una elección en nuestro país y conducir un proyecto que tenga solidez requerimos una mayoría social y política, no una mayoría circunstancial”, dijo ante las y los miembros del comité central del PC. “Y nosotros con la vocación unitaria y democrática que hemos tenido siempre, vamos a saber llevar adelante este desafío”.

Entre las y los asistentes estaban también la ministra Camila Vallejo, el senador Daniel Núñez y la diputada Karol Cariola, parte del comité central.

Quien también dedicó palabras a sus correligionarios fue el presidente del PC, Lautaro Carmona, asegurando que Jara va a representar “a más fuerzas que el Partido Comunista”, hablando además de lo histórico que es esta candidatura tanto para el partido como para el momento del país.

“Una dirigenta, una lideresa, del movimiento popular va a representar a más fuerzas que el Partido Comunista. En una batalla que tiene, si es histórica para nosotros por nuestra vida, es también histórica para el país por las cosas que están en juego. El dilema no es o una candidatura un poco más o un poco menos progresista y una candidatura a la derecha. Este no es el 70 donde la alternativa era Tomic o Alessandri. No hay Tomic acá. Aquí el dilema es o logramos que sea una coalición con la máxima amplitud, que permita que todas y todos quienes tienen una idea progresista, les parece que el país debe seguir avanzando, que tiene una posición muy clara para por la vía democrática impedir que la derecha se instale en Chile, debe sentirlo su espacio”, fue parte de la declaración de Carmona.