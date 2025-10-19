Jara critica franjas electorales que promueven el odio y llama al diálogo propositivo
Por CNN Chile
19.10.2025 / 18:46
La candidata presidencial oficialista enfatizó que su estilo se centra en buscar temas que unan a los chilenos, en contraste con lo que describió como campañas basadas en la descalificación.
La candidata presidencial Jeannette Jara criticó este domingo el tono de algunas franjas electorales durante un acto de campaña en Villa Alemana.
La abanderada oficialista afirmó que “en algunas franjas se promueve mucho el odio, desacreditar a los otros y dividir a los chilenos”, marcando distancia con ese estilo de campaña que, según señaló, no representa su forma de hacer política.
Un llamado al debate propositivo
Según reportó Bío Bío Chile, Jara sostuvo que su enfoque prioriza “buscar los temas que nos unen” y concentrarse en propuestas concretas. La exministra argumentó que “si uno quiere gobernar Chile, tiene que hacerlo con gestión y propuestas concretas, las críticas se agotan”.
La candidata finalizó con un llamado a la ciudadanía para que considere este elemento al momento de votar el próximo 16 de noviembre.