Jara contra Kast en ARCHI: “Los únicos que han hecho un golpe de Estado es la derecha”

La candidata oficialista Jeannette Jara y el aspirante de derecha José Antonio Kast confrontaron sus visiones sobre gobernabilidad tras las polémicas declaraciones de la senadora electa Vanessa Kaiser, quien advirtió sobre un posible “intento de golpe de Estado” si Kast gana la elección.

Jara calificó dichas alertas como “provocaciones” y recordó que “los únicos que han hecho un golpe de Estado en nuestro país son precisamente los sectores civiles y militares ligados a la derecha”. Kast, en cambio, evitó abordar directamente la advertencia y centró su respuesta en criticar la gestión del gobierno saliente.

El debate por la estabilidad

Kast argumentó que la gobernabilidad se logra respondiendo al “70 por ciento de los chilenos que sienten que este gobierno los engañó”, enfocándose en problemas como la cesantía y la inmigración.

Jara replicó que la estabilidad requiere “capacidad de construir acuerdos” y acusó a Kast de solo criticar sin presentar propuestas concretas