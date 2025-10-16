Jara arremete contra ministro Pardow tras escándalo por cuentas de luz: Asegura que ella le pediría la renuncia

La abanderada oficialista además aseguró que "en mi gobierno los ministros van a tener que asumir sus responsabilidades políticas".

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC) se refirió a la polémica surgida en los últimos días a raíz de errores en los cálculos de las cuentas de luz.

Esto, luego que la Comisión Nacional de Energía (CNE) advirtiera que, por un error, se duplicaron algunos cobros en las cuentas de electricidad de los usuarios, lo que generó montos excesivos.

Respecto a esta situación, Jara aseguró que “yo entiendo que este error viene de varios años. Entiendo además que esta metodología la define una comisión técnica de expertos. Pero la verdad es que en mi gobierno los ministros van a tener que asumir sus responsabilidades políticas“.

“Considero que es un tema bien delicado porque no solo afecta a las cuentas de la luz directamente, sino que yo quiero recordar que durante el periodo en que tuvimos más inflación, uno de los factores que producía la inflación era precisamente el alza de las cuentas de la luz”, acotó.

Posteriormente, se le preguntó si es que ella le pediría la renuncia si ella fuera la Presidenta, ante lo cual replicó: “La verdad es que sí“.

Consultada por una eventual tardanza en la publicación de este error, apuntó a que “conociendo los tiempos que a veces demoran los informes en llegar, a mí más que lo que pasa de septiembre a octubre -porque finalmente es un mes y medio y los ministros atienden muchas tareas- lo que me preocupa es que hayan pasado tantos años, del 2017 hasta ahora, que no se viera este error”.

“Las dos cosas las encuentro graves, pero la cantidad de años que pasaron fueron increíbles. Dos gobiernos distintos“, sentenció.