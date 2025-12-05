Jara anuncia acciones legales contra fake news tras difusión de audios falsos creados con IA de cara a la segunda vuelta

La abanderada anunció acciones legales y acusó a sectores políticos de impulsar estas fake news, algunas incluso difundidas por radios locales.

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, anunció, durante su paso por la Región del Biobío, que tomará acciones legales por la difusión de fake news que, según afirma, buscan desacreditarla en plena segunda vuelta.

Jara denunció la circulación de dos audios falsos, uno de ellos elaborado con inteligencia artificial, en los que se le atribuyen frases que nunca ha pronunciado.

“Hay un audio generado con IA donde, supuestamente, trato mal a la gente y digo que voy a aprovecharme de ellos. Eso es completamente falso. Lo hicieron para engañar”, sostuvo.

La candidata lamentó que muchos vecinos hayan creído el contenido manipulado y añadió que la desinformación no se limita a redes sociales.

Según dijo, un segundo rumor —que asegura erróneamente que pretende cerrar empresas salmoneras— estaría siendo difundido por radios locales, elevando la gravedad del caso.

“Voy a tomar acciones legales porque me parece grave el juego en el que están cayendo ciertos sectores políticos”, afirmó, acusando una operación destinada a generar temor en la ciudadanía.

Jara insistió en que estos audios buscan desvirtuar su programa y confundir a los votantes, advirtiendo que la proliferación de falsedades se ha intensificado a medida que avanza la carrera presidencial.