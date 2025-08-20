Mulet habla de “torpeza casi infantil” por salida de Valenzuela: “Podría dañar la candidatura de Jara”

El exabanderado de la Federación Regionalista Verde Social aseguró que, aún sin tener la información confirmada, esto sería una "torpeza" por parte de la administración del Presidente Boric.

Este miércoles diversos medios reportaron que la administración del Presidente Gabriel Boric avanzó en la salida de Esteban Valenzuela del Ministerio de Agricultura que lidera.

CNN Chile está confirmando esta información.

Quien comentó el trascendido fue el líder del partido y exprecandidato presidencial Jaime Mulet, quien calificó de “una gran torpeza de parte del Gobierno” si esta salida fuese efectiva, algo que al menos él no tenía confirmado al momento de dirigirse a la prensa.

Tanto Valenzuela como Mulet son parte de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS).

“Sería una gran torpeza de parte del Gobierno sacar a un ministro que ha hecho una tarea brillante como es el ministro Esteban Valenzuela con la agricultura chilena, la agricultura campesina, por una situación que no tiene que ver con el Gobierno, tiene que ver con el sistema de partidos de un próximo gobierno”, dijo el diputado.

Además, aseguró que esto “podría dañar la candidatura de Jeannette Jara”.