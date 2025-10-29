Jadue presenta recurso de protección ante Corte de Apelaciones para que Servel resuelva solicitud de reincorporación

El militante comunista sostiene que su exclusión ya no tiene fundamento legal, pues “no existe condena ni acusación vigente”, y que el Servel debe corregir su omisión para “restablecer el pleno ejercicio de derechos indebidamente suspendidos”.

Este miércoles el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en el marco de su solicitud de reincorporación al padrón para ser candidato a diputado en los comicios del 16 de noviembre.

La acción busca que el tribunal ordene al Servicio Electoral (Servel) emitir una respuesta formal —ya sea aprobando o rechazando— a la petición presentada semanas atrás por el Partido Comunista (PC), que intenta devolver a Jadue a la papeleta del distrito 9.

El militante comunista sostiene que su exclusión ya no tiene fundamento legal, pues “no existe condena ni acusación vigente”, y que el Servel debe corregir su omisión para “restablecer el pleno ejercicio de derechos indebidamente suspendidos”.

Jadue acusa “silencio ilegal” del Servel

En el escrito de 35 páginas, Jadue sostiene que el organismo electoral ha incurrido en una “omisión arbitraria e ilegal” al mantener silencio frente al requerimiento del PC, lo que —según plantea— afecta directamente sus derechos constitucionales, consignó La Tercera.

“La persistencia del Servel en mantener silencio administrativo y en no adoptar las medidas que le corresponden constituye una omisión arbitraria e ilegal que agrava la vulneración de mis derechos fundamentales”, señala el documento.

El exalcalde alega que cada día sin respuesta reduce sus posibilidades reales de participar en igualdad de condiciones en la contienda electoral, acusando al Servel de “indiferencia institucional incompatible con la deferencia que la ley exige”.

Solicita “orden de no innovar”

Además del reclamo principal, Jadue pidió al tribunal dictar una “orden de no innovar”, medida cautelar que, de ser acogida, permitiría su reincorporación temporal a la elección mientras se analiza el fondo del recurso.

“El recurso no solo es procedente, sino urgente, para restablecer el imperio del derecho y evitar que la afectación a mis derechos constitucionales se torne irreversible con el avance del calendario electoral”, argumenta el texto.