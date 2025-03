Jadue plantea que no ve “complejidad” en hacer campaña con arresto domiciliario y apoyará al candidato que defina el oficialismo

El exalcalde de Recoleta planteó que está disponible para emprender una candidatura presidencial si el PC se lo pide. "Voy a hacer uso de todos mis derechos políticos hasta que algo formal diga lo contrario", señaló.

Daniel Jadue se refirió a la carrera presidencial y la contingencia política, tras las conversaciones filtradas entre Karol Cariola e Irací Hassler, quienes comparten militancia con él en el Partido Comunista.

Sobre el proceso judicial que sigue en curso por los presuntos delitos de estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco, el exalcalde de Recoleta manifestó en The Clinic: “Soy absolutamente inocente hasta que alguien demuestre lo contrario, por lo tanto, no tengo ninguna restricción para ejercer mis derechos políticos. No estoy preocupado de dar señales. Voy a hacer uso de todos mis derechos políticos hasta que algo formal diga lo contrario y eso no ocurrirá”.

En cuanto a la carrera presidencial, planteó que una segunda candidatura dependerá de las definiciones de su partido, y en caso de que sea así, “está disponible”.

Consultado por el citado medio sobre cómo enfrentaría una campaña con el actual arresto domiciliario, sostuvo que “hoy hay miles de formas de hacer campaña. Incluso los que tienen plena libertad de movimiento saben que las redes son fundamentales hoy para llegar a públicos donde nadie puede llegar. Creo que esa es una discusión que no es relevante”.

Por tanto, el exjefe comunal reiteró: “No veo ninguna complejidad en ello, es una decisión que el partido toma sabiendo las condiciones en que uno se encuentra”.

En cuanto a su apoyo a lo que resuelva el PC, manifestó que apoyará al candidato del sector que enfrente en primera y segunda vuelta, a la derecha.

Respecto a la precandidatura presidencial de Carolina Tohá, militante del Partido por la Democracia (PPD), sostuvo que “ha sido ministra del Interior de este Gobierno y representa una de las alternativas para darle continuidad a este proceso”.

Al preguntarle cómo ve la contienda electoral en la oposición, sin titubeos, afirmó: “Como siempre, desordenado, autofagocitante, destructivo, sin propuestas, vociferante. Muy hipócrita”.

Por otro lado, al referirse a la continuidad del fiscal nacional Ángel Valencia, luego de la controversia generada por la filtración de las conversaciones entre Cariola y Hassler, donde criticaban desde el Presidente Gabriel Boric hasta su par del PC, Camila Vallejo, desde su perspectiva, comentó: “Yo creo que hace rato (Valencia), y varios fiscales que tienen conflictos de interés con sesgo ideológico, deberían renunciar. Junto con Cooper.”

Política exterior

Al plantearle si debería haber más empatía con Venezuela, entendiendo lo que fue la dictadura en Chile, desde su análisis expresó: “Nosotros conocemos las dictaduras y sabemos diferenciarlas. Vivimos el exilio, la gente que ha salido de Venezuela no ha sido exiliada. Ellos han arrancado de una crisis económica impuesta por intervención extranjera y nosotros respetamos la autodeterminación de los pueblos y tenemos claro que ninguna intervención extranjera es aceptable cuando se quiere hablar de derechos humanos”.

En esa misma arista, sobre las voces del progresismo que han calificado a Nicolás Maduro como una “dictadura”, afirmó que “es una opinión que el PC no comparte. Pero además le digo: los que dicen eso son los que defienden a Israel. Lo importante es el programa”.

En cuanto a los nudos que podrían generarse en la centroizquierda por esta temática exterior, “no creo que las relaciones internacionales sean lo que define la unidad programática”.