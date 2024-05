Jadue aseguró sentirse “muy tranquilo” con la exposición de su defensa tras segundo día de formalización

El abogado defensor expuso por cerca de tres horas en defensa del alcalde de Recoleta y apuntó principalmente contra la Fiscalía, que presentó los presuntos delitos cometidos por el militante comunista “prácticamente como un historial de corrupción del alcalde de Recoleta, eso no es real”.

A las 16:45 horas de este jueves terminó la segunda jornada de formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, imputado por la Fiscalía por la presunta comisión de cinco delitos: estafa, administración desleal, fraude al fisco reiterado, cohecho y delito concursal. Todo ello por la indagatoria del Caso Farmacias Populares.

Tras salir del Centro de Justicia, el jefe comunal expresó sentirse “muy tranquilo con la exposición de mi defensa”.

“Vamos a dar declaraciones mañana cuando esto termine”, agregó. Y cuando se le preguntó si cree que mañana será el último día de su formalización, respondió: “Yo espero que sí”.

Más tarde a través de su cuenta X aprovechó para reiterar los dichos y apeló a que la Fiscalía omitió la presentación de algunos peritajes para perjudicarlo.

Así fue la caótica salida de Jadue desde el Centro de Justicia

Durante la jornada el abogado defensor, Ramón Sepúlveda, intervino por cerca de tres horas, tiempo en el cual apuntó contra los argumentos presentados por el Ministerio Público. En concreto, acusó que la Fiscalía dijo que la Archifarp era como un “juguete para el alcalde de Recoleta”.

También sostuvo que el organismo persecutor hizo una “lectura parcial y antojadiza de documentos que son oficiales. Uno en un juicio oral no puede presentar un power point recortando partes de informes policiales y no se puede justamente porque el tribunal tiene que percibir los antecedentes directamente. Esto no es un juicio oral, pero esto es un tribunal donde hay que exhibir los documentos de manera completa si uno va a querer llegar a una conclusión en base a ese informe”.

Lee también: Abogado querellante dice que Jadue “sabía inconsistencias” en Farmacias Populares: “No tenían los dineros para pagar”

Incluso, señaló que los presuntos delitos cometidos por Daniel Jadue fueron presentados por el Ministerio Público “prácticamente como un historial de corrupción del alcalde de Recoleta, eso no es real”.