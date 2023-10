El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, no descartó ser nuevamente candidato presidencial, en el caso de que el Partido Comunista (PC) le pida asumir la “tarea”.

En entrevista con Vía X, el jefe comunal fue enfático ante la consulta de postular nuevamente a La Moneda: “Yo siempre estaré disponible a asumir las tareas que me pida mi partido”.

Respecto a la situación política del país, Jadue afirmó que, para él, el gobierno del presidente Gabriel Boric no es de izquierda. “Ellos mismos dijeron que no era un gobierno de izquierda. Yo recuerdo la declaración después del triunfo del Gobierno, antes de entrar, la vocera dijo que este no iba a ser un gobierno de izquierda, va a ser un gobierno de centroizquierda socialdemócrata bastante moderado”.

“Habría demandado a Estados Unidos”

Luego, indicó que no es quién para juzgar los sectores de izquierda, pero sostuvo que “hay partidos que se dicen de centroizquierda, y que yo considero que no tienen nada de izquierda”. “El PPD, por ejemplo, qué partido más neoliberal, otanista, subordinado a la política exterior norteamericana”, apuntó.

“Imagínate que algunos países fueron excluidos de la conmemoración del 11 (de septiembre), países que recibieron a exiliados chilenos, pero recibimos a los norteamericanos para darle las gracias por estar descalificando los documentos. A los organizadores del golpe a los incitadores del golpe, los recibimos a La Moneda para darle las gracias por estar desclasificado los documentos que protegen a sus criminales de lesa humanidad. Yo más que recibirlos, habría demandado a Estados Unidos hace mucho tiempo para que indemnizara a las víctimas del golpe de Estado en Chile”, continuó.

En ese sentido, se le consultó al alcalde si ve al Frente Amplio como un movimiento de izquierda. “Es muy diverso (…). Por ejemplo, respecto a la política internacional, hay gente que son otanista en el Frente Amplio y se subordinan a los intereses norteamericanos, y hay otros que son más de izquierda y jamás estarían con los que destruyeron América Latina, Siria, Irak, Libia, con mentiras, con aquellos que, nunca después de una intervención, han mejorado ningún territorio en el mundo, sino que han asegurado el negocio para sus empresas”.

“Llamado de atención” a Kast

En relación con el proceso constituyente, Jadue afirmó que “no hay ningún antecedente que permita aprobar lo que están haciendo los republicanos en la nueva Constitución”.

“Yo no podría aprobar nunca una Constitución que obligue a una niña violada a tener el hijo de un violador. Yo se los planteo a todos los padres y madres que nos están viendo. Los republicanos son fundamentalistas religiosos que quieren obligar a las jóvenes y a las mujeres violadas, que quedan embarazadas producto de esta violación, a tener los hijos, es decir, a que se revictimicen de por vida”, afirmó.

“Yo no estoy en desacuerdo con que, si a alguien le pasa esto, que ojalá nunca le pase, y quiera tener esa guagua, lo tenga, pero uno no lo puede obligar por ley. Lo que están haciendo es criminal”, continuó.

Al respecto, Daniel Jadue le hizo “un llamado de atención a José Antonio Kast y a los republicanos que son los principales responsables de este tremendo fracaso constitucional”.

Bajo ese punto, el jefe comunal afirmó que eliminar el derecho a huelga, reducir la representatividad, “dañar el valor de la democracia”, hacer “concesionable” todos los bienes comunes del país, son medidas establecidas y que condena de la propuesta de nueva Carta Magna. “Imagínense todas estas discusiones de gente que se apropia de las playas, de los lagos”, ejemplificó.

“No hay ninguna posibilidad. Yo he escuchado algunas discusiones y los argumentos son hartos peores que los que escuchábamos en la primera Convención, que tenía mayor aprobación que la que tienen hoy día”, agregó.

Finalmente, Jadue indicó, ad portas del cuarto aniversario del estallido social, que “se está escribiendo una propuesta constitucional, que es la de la extremaderecha, de los republicanos, absolutamente fundamentalista. Han pasado 4 años del estallido y 35 del fin de la dictadura y las demandas siguen siendo las mismas y no hay ninguna que haya sido resuelta, ni que esté cerca de ser resuelta”.