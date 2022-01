Este jueves el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se refirió a la presentación de una iniciativa de norma constitucional que busca el reconocimiento del Estado y una remuneración para quienes desempeñen labores domésticas.

Según explicó el jefe comunal, se trata de una propuesta que estuvo incluida en el programa de su candidatura presidencial durante las primarias: “dicho trabajo sin remuneración resulta fundamental para la producción del país, así como también es indispensable para el bienestar físico y emocional de la población”.

Jadue también se refirió a la designación del gabinete del presidente electo, Gabriel Boric, anunciada para este viernes, asegurando que “el presidente está tomando las mejores para el país, estoy confiado en que así va a hacer y le deseo tanto a él, como a todo el equipo que lo acompañe, el mayor de los éxitos”.

Respecto a supuestos cuestionamientos de su parte a la integración de fuerzas como el Partido Radical o el Partido Por La Democracia a las negociaciones con Apruebo Dignidad, el ex candidato presidencial aclaró que “nunca he sido crítico con la incorporación de nadie. Lo que he planteado es que en otros tiempos, esos partidos les costaba imaginarse siendo parte de una alianza con nosotros”.

Lee también: Gobierno y declaraciones de gral. Cuellar: “Lo que quiso decir evidentemente es que las FF.AA. están para buscar la paz”

“El presidente ha sido mandatado por la ciudadanía para conversar con todos los sectores que le permitan avanzar en el programa de transformaciones que comprometió y para eso nadie puede quedar excluido de las conversaciones. Me parece muy bien incluso que se converse con la derecha, porque vamos a necesitar de la voluntad de todos”, aseguró.