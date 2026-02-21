País estados unidos

Iván Moreira (UDI) cuestiona sanción de EE.UU. por proyecto de cable submarino: “No puede haber una relación bilateral basada en presiones”

Por Polet Herrera

21.02.2026 / 12:25

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, se refirió a la sanción impuesta contra tres altos funcionarios de Gobierno, debido al proyecto de cable submarino entre China y Chile.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Iván Moreira, se refirió a la sanción de Estados Unidos contra altos funcionarios del Gobierno, a raíz del proyecto de cable submarino entre Chile y China.

La iniciativa, denominada Chile-China Express, promueve la instalación de un cable submarino para conectar Valparaíso con Hong Kong.

“Ahora que tenemos todos los antecedentes, podemos opinar con propiedad. Sin lugar a dudas, la relación con Estados Unidos hay que fortalecerla, pero no puede ser que una relación bilateral con un país se base en presiones y disuasión”, planteó.

Entre los argumentos expuestos por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se afirmó que “en su ocaso, el legado del Gobierno de Boric se verá aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional, en última instancia, a expensas del pueblo chileno”.

Desde su perspectiva, el legislador gremialista enfatizó: “A mí me parece que una cosa es fortalecer la relación entre Chile y Estados Unidos, y otra muy distinta es que, por un proyecto de un cable submarino, se proceda a actos de presión y, al mismo tiempo, de disuasión, invocando un problema de seguridad nacional, cuando, a la luz de Chile, está dentro de las normas legales de nuestro país”.

DESTACAMOS

Cultura ¿Cuántos se han llevado la Gaviota de Platino en los 65 años de historia del Festival de Viña? Conócelos acá

LO ÚLTIMO

Mundo La resiliencia de Punch ante el abandono y el rechazo: La historia del macaco japonés que conmueve en redes
Miss Universo en la Gala de Viña 2026: Fátima Bosch revela que su vestido estuvo “inspirado en el cielo chileno”
Qué dijo el actor Eric Dane en Famous Last Words de Netflix, la serie que publica entrevistas después de la muerte
Iván Moreira (UDI) cuestiona sanción de EE.UU. por proyecto de cable submarino: "No puede haber una relación bilateral basada en presiones"
Revelan fraude de pensiones a través de retiro del 10%: Acusados ocupaban la Ley Papito Corazón
PS condena sanción de EE.UU. contra funcionarios de Gobierno y llama a los partidos a pronunciarse por este “agravio” a Chile