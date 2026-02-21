Iván Moreira (UDI) cuestiona sanción de EE.UU. por proyecto de cable submarino: “No puede haber una relación bilateral basada en presiones”

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, se refirió a la sanción impuesta contra tres altos funcionarios de Gobierno, debido al proyecto de cable submarino entre China y Chile.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Iván Moreira, se refirió a la sanción de Estados Unidos contra altos funcionarios del Gobierno, a raíz del proyecto de cable submarino entre Chile y China.

La iniciativa, denominada Chile-China Express, promueve la instalación de un cable submarino para conectar Valparaíso con Hong Kong.

“Ahora que tenemos todos los antecedentes, podemos opinar con propiedad. Sin lugar a dudas, la relación con Estados Unidos hay que fortalecerla, pero no puede ser que una relación bilateral con un país se base en presiones y disuasión”, planteó.

Entre los argumentos expuestos por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se afirmó que “en su ocaso, el legado del Gobierno de Boric se verá aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional, en última instancia, a expensas del pueblo chileno”.

Desde su perspectiva, el legislador gremialista enfatizó: “A mí me parece que una cosa es fortalecer la relación entre Chile y Estados Unidos, y otra muy distinta es que, por un proyecto de un cable submarino, se proceda a actos de presión y, al mismo tiempo, de disuasión, invocando un problema de seguridad nacional, cuando, a la luz de Chile, está dentro de las normas legales de nuestro país”.