Iván Moreira condena ataque a Tohá y pide al gobierno “proveer protección a los candidatos”: “Mañana puede ser Matthei”

En sus redes sociales, el senador de la UDI también señaló que “estos hechos son una agresión en contra de la democracia”.

El senador Iván Moreira (UDI) condenó la agresión que sufrió la precandidata presidencial del PPD y exministra del Interior, Carolina Tohá, la noche de este viernes.

¿Qué dijo Iván Moreira sobre la agresión a Tohá?

Este sábado, en su cuenta de X (ex Twitter), Moreira partió condenando “categóricamente” lo vivido por la otrora secretaria de Estado. “Un rival político no es un enemigo”, escribió.

“Estos hechos son una agresión en contra de la democracia. Los extremos buscan horadar la convivencia entre los chilenos y debe ser condenada siempre.”, añadió en la publicación.

En esta línea, llamó al gobierno a “proveer protección a los candidatos para evitar estos ataques porque hoy es la candidata del socialismo democrático, mañana puede ser Evelyn Matthei”.

“Mi preocupación es que estos hechos sean incentivos para que el crimen organizado comience, como en otros países, a secuestrar y asesinar a políticos. La realidad está superando la ficción”, agregó.

“Un grupo encapuchado me persiguió, empujó y tiró agua”

En Chilevisión, Tohá detalló la agresión mientras caminaba por el sector de Irene Morales para reunirse con sus hijos.: “Un grupo encapuchado me persiguió, me empujó, me tiró agua y me gritó insultos”.

“No sé quiénes eran ni qué pretendían, pero más allá de los detalles, esto confirma lo nefasta que es la violencia en política”, afirmó la exautoridad, criticó la condescendencia histórica de algunos sectores políticos con la violencia.