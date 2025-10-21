Itaú Chile transfirió por error $140 millones a inmobiliaria: Presentaron querella porque acusan que no se les devolvió

El hecho se produjo en 2021, cuando se le depositó el dinero de un crédito hipotecario por error.

Itaú Chile interpuso una querella por el delito de hurto de hallazgo, luego que transfiriera por error casi $140 millones a una inmobiliaria.

Según los antecedentes revelados por Diario Financiero, la acción judicial se presentó a inicios de octubre, luego que Itaú se percatara de la equivocación y solicitara la devolución del dinero, la que no habría ocurrido.

La transferencia se produjo en agosto de 2021 en relación con un crédito hipotecario de una propiedad en Ñuñoa, y que correspondía a 4.500 UF, es decir, unos $139,6 millones.

En la querella, Itaú señaló que “a raíz de un error operativo, el monto que debía enterarse en la cuenta bancaria finalmente fue abonada a otra empresa inmobiliaria”.

El banco aseguró que “hasta la fecha no se ha efectuado la restitución voluntaria, siquiera parcialmente, del monto recibido”.

Finalmente, indicaron que “la sociedad y sus representantes persistieron en su conducta, negándose a la restitución de los fondos, al punto que, el 27 de marzo de 2025, el querellado informó al banco que se había dado término a la sociedad receptora, lo cual implicaba consolidar la apropiación del dinero”.