ISP ordena retiro del mercado de 10 esmaltes de uñas por contener ingrediente prohibido en productos cosméticos

El Instituto de Salud Pública emitó una alerta cosmética por el ingrediente, que aparece en el listado internacional de ingredientes prohibidos para ser usado en productos cosméticos.

El Instituto de Salud Pública (ISP) ordenó el retiro del mercado de 10 esmaltes de uñas por contener un ingrediente prohibido.

El organismo emitió una alerta cosmética por la situación, ya que los esmaltes tienen en su fórmula trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide.

De acuerdo al documento, los productos son:

Mimi color gel esmalte permanente/esmalte de uñas tono shiny white

Mimi color gel esmalte permanente/esmalte de uñas tono shiny gold

Color club gel foundation-primer/esmalte gel base

Color club gel, seal+shine top coat/esmalte top gel

Perfect wow base coat, esmalte de uñas

Gel base esmalte en gel uñas passet

Apres base gel goat, esmalte de uñas

Apres top gelcoat, esmalte de uñas

Apres extend gel, esmalte de uñas

Apres soft gel builder, esmalte de uñas

Junto con ello, los titulares del registro sanitario son: Comercial Pichara SPA, Inversiones Sedúcete LTDA, Chicas WOW S.p.A., Importadora Mona Limón SPA e Importvilla S.p.A.

El ISP indicó que el ingrediente “se encuentra prohibido desde el 1 de septiembre de 2025, siendo parte del listado internacional de ingredientes prohibidos para ser usado en productos cosméticos”.

Revisa el listado completo