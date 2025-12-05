ISP ordena retirar más de 30 nuevos esmaltes de uñas del mercado por contener ingrediente prohibido

El ingrediente está prohibido debido a su clasificación como cancerígena, mutagénica o tóxica para la reproducción.

Este jueves, el Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta cosmética y ordenó el retiro de 34 nuevos esmaltes de uñas del mercado.

Esto debido a que los esmaltes en su fórmula contienen un ingrediente prohibido en Chile y en gran parte del mundo debido a que podría provocar cáncer.

Se trata del Dimethyltolylamine o dimetiltolilamina, sustancia prohibida en Europa desde septiembre de 2025 debido a su clasificación como cancerígena, mutagénica o tóxica para la reproducción.

“Está prohibido desde el 1 de septiembre de 2025, siendo parte del listado internacional de ingredientes prohibidos para ser usado en productos cosméticos“, señalaron desde el ISP en su alerta.

¿Cuáles son los esmaltes retirados del mercado?

El instituto detalló los 34 esmaltes que fueron retirados del mercado nacional desde el pasado martes 25 de noviembre. Estos son:

Líquido acrílico, de importadora Sweet Color LTDA.

Tammy Taylor Xtra Adhesion Nail Liquid – Líquido acrílico para uñas

Tammy Taylor A+ Nail Liquid – Líquido acrílico para uñas

Tammy Taylor Competitive Edge Nail Liquid – Líquido acrílico para uñas

Thuya Professional Line, líquido de esculpir (con filtro solar) para uñas

Thuya Professional Line, líquido de esculpir para uñas

Art – Perfect Dip – Activator: Esmalte activador

Cuccio Colour Veneer Prep – Preparador de esmalte

Trinity Acrylic Liquid Monomer – Líquido polvos acrílicos – Esmalte de uñas

Trinity Acrílico Kit Estudiante – Esmaltes de uñas

Color Club – Serendipity – Instant Activator – Esmalte activador de color

Thuya Professional Line, líquido de esculpir premium para uñas

Loveyes Acrylic Liquid, líquido acrílico para las uñas

Kiara Sky Dip Essential Seal Protect, esmalte de uñas

Organic Nails, Protein Bond / Sellador proteico para uñas

Flower Secret – Líquido acrílico para uñas postizas

Glam And Glits Liquid Monomer, esmalte uñas

Organic Nails, esmalte de uñas Proteinbond

Mia Secret Monómero, líquido acrílico para uñas

Líquido acrílico para uñas Acry Love

Líquido acrílico para uñas Kyra

Líquido acrílico para uñas Gel Prof

Líquido acrílico para uñas Gc Nails

Líquido acrílico para uñas Mc Nails

Líquido acrílico para uñas Koko

Monómero Royalty Nails

Monómero Punto Nails

Organic Nails, Protein Bond / Sellador proteico para uñas (segunda inscripción)

Organic Nails, Protein Bond / Sellador proteico para uñas (tercera inscripción)

Premium Clear Latin Nails

Monómero líquido, de Cuídate Belleza Integral Limitada

Sns – Senshine Sealer Dry Gel – Esmalte de uñas

Young Nails Activador 3 – Activador de secado para uñas

Cuccio Colour Veneer 1 Prep – Deshidratador – Esmalte de uñas