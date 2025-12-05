ISP ordena retirar más de 30 nuevos esmaltes de uñas del mercado por contener ingrediente prohibido
Por CNN Chile
05.12.2025 / 08:03
El ingrediente está prohibido debido a su clasificación como cancerígena, mutagénica o tóxica para la reproducción.
Este jueves, el Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta cosmética y ordenó el retiro de 34 nuevos esmaltes de uñas del mercado.
Esto debido a que los esmaltes en su fórmula contienen un ingrediente prohibido en Chile y en gran parte del mundo debido a que podría provocar cáncer.
Se trata del Dimethyltolylamine o dimetiltolilamina, sustancia prohibida en Europa desde septiembre de 2025 debido a su clasificación como cancerígena, mutagénica o tóxica para la reproducción.
“Está prohibido desde el 1 de septiembre de 2025, siendo parte del listado internacional de ingredientes prohibidos para ser usado en productos cosméticos“, señalaron desde el ISP en su alerta.
¿Cuáles son los esmaltes retirados del mercado?
El instituto detalló los 34 esmaltes que fueron retirados del mercado nacional desde el pasado martes 25 de noviembre. Estos son:
- Líquido acrílico, de importadora Sweet Color LTDA.
- Tammy Taylor Xtra Adhesion Nail Liquid – Líquido acrílico para uñas
- Tammy Taylor A+ Nail Liquid – Líquido acrílico para uñas
- Tammy Taylor Competitive Edge Nail Liquid – Líquido acrílico para uñas
- Thuya Professional Line, líquido de esculpir (con filtro solar) para uñas
- Thuya Professional Line, líquido de esculpir para uñas
- Art – Perfect Dip – Activator: Esmalte activador
- Cuccio Colour Veneer Prep – Preparador de esmalte
- Trinity Acrylic Liquid Monomer – Líquido polvos acrílicos – Esmalte de uñas
- Trinity Acrílico Kit Estudiante – Esmaltes de uñas
- Color Club – Serendipity – Instant Activator – Esmalte activador de color
- Thuya Professional Line, líquido de esculpir premium para uñas
- Loveyes Acrylic Liquid, líquido acrílico para las uñas
- Kiara Sky Dip Essential Seal Protect, esmalte de uñas
- Organic Nails, Protein Bond / Sellador proteico para uñas
- Flower Secret – Líquido acrílico para uñas postizas
- Glam And Glits Liquid Monomer, esmalte uñas
- Organic Nails, esmalte de uñas Proteinbond
- Mia Secret Monómero, líquido acrílico para uñas
- Líquido acrílico para uñas Acry Love
- Líquido acrílico para uñas Kyra
- Líquido acrílico para uñas Gel Prof
- Líquido acrílico para uñas Gc Nails
- Líquido acrílico para uñas Mc Nails
- Líquido acrílico para uñas Koko
- Monómero Royalty Nails
- Monómero Punto Nails
- Organic Nails, Protein Bond / Sellador proteico para uñas (segunda inscripción)
- Organic Nails, Protein Bond / Sellador proteico para uñas (tercera inscripción)
- Premium Clear Latin Nails
- Monómero líquido, de Cuídate Belleza Integral Limitada
- Sns – Senshine Sealer Dry Gel – Esmalte de uñas
- Young Nails Activador 3 – Activador de secado para uñas
- Cuccio Colour Veneer 1 Prep – Deshidratador – Esmalte de uñas