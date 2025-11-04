ISP ordena el retiro del mercado de más de 30 esmaltes de uñas por sustancia prohibida: ¿Cuáles son?

Desde el organismo detallaron que contienen el ingrediente Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide, el cual está prohibido desde el 1 de septiembre de este año.

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta cosmética tras detectar esmaltes de uñas que en su composición tienen un componente prohibido en el país, por lo que deberán ser retirados del mercado.

“Su fórmula contiene el ingrediente Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide, el cual está prohibido desde el 01 de septiembre de 2025, siendo parte del listado internacional de ingredientes prohibidos para ser usado en productos cosméticos“, señalaron desde el organismo.

Este ingrediente se utiliza en algunos geles UV y esmaltes híbridos, ya que ayuda a que el producto se endurezca y cure bajo luz ultravioleta. En lugares como la Unión Europea, antes su uso estaba permitido únicamente para profesionales, pero ahora está prohibido en todos los ámbitos.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) sostuvo que se prohibió por ser “incluido dentro de la lista de sustancias potencialmente carcinógenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción, respondiendo al objetivo prioritario de proteger la salud humana”.

¿Qué esmaltes deberán ser retirados del mercado?