País instituto de salud pública

ISP informa retiro del mercado de fármaco para tratar deficiencia de Vitamina D: Tiene cápsulas en estado de deterioro

Por CNN Chile

06.11.2025 / 12:55

{alt}

El medicamento contiene colecalciferol como principio activo y su vencimiento está fechado para el 12/2026.

El Instituto de Salud Pública (ISP) informó sobre el retiro voluntario del mercado de un fármaco utilizado para tratar la deficiencia de Vitamina D. 

Se trata del medicamento Altad Caps Cápsulas Blandas 50.000 UI (colecalciferol), que viene en blíster con cuatro cápsulas blandas por estuche.

En detalle, el titular señaló la “detección de estuches que contienen en su interior, blíster con cápsulas blandas en estado de deterioro, presentando signos de fusión o derretimiento”.

El titular del registro sanitario es Eurofarma Chile S.P.A. y el laboratorio fabricante es Colbrás Indústria e Comércio LTDA (Brasil).

El principio activo del medicamento es colecalciferol, su número de serie es 1543539, mientras que su fecha de vencimiento es 12/2026.

ISP informa retiro del mercado de medicamento para tratar deficiencia de Vitamina D/Captura

ISP informa retiro del mercado de fármaco para tratar deficiencia de Vitamina D/Captura

DESTACAMOS

Tendencias Electrodomésticos compactos: la revolución silenciosa que redefine la vida urbana en Chile

LO ÚLTIMO

País Tras escándalo por licencias falsas: Fiscalizadora podrá recurrir a fotos de redes sociales para ratificar cumplimiento de permisos médicos
Encuentran dos cuerpos enterrados durante allanamientos antidrogas en San Vicente de Tagua Tagua
Estrenan el trailer de "Michael", la película biográfica del legendario "Rey del Pop" protagonizada por el sobrino de Jackson
Tensión real en España: Rey emérito Juan Carlos I critica a su hijo, el Rey Felipe VI y afirma respetar al dictador Franco
ISP informa retiro del mercado de fármaco para tratar deficiencia de Vitamina D: Tiene cápsulas en estado de deterioro
La dura crítica del ministro Elizalde a canción de Evelyn Matthei: "Hasta un gato peleando con un micrófono suena mejor"