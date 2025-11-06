ISP informa retiro del mercado de fármaco para tratar deficiencia de Vitamina D: Tiene cápsulas en estado de deterioro

El medicamento contiene colecalciferol como principio activo y su vencimiento está fechado para el 12/2026.

El Instituto de Salud Pública (ISP) informó sobre el retiro voluntario del mercado de un fármaco utilizado para tratar la deficiencia de Vitamina D.

Se trata del medicamento Altad Caps Cápsulas Blandas 50.000 UI (colecalciferol), que viene en blíster con cuatro cápsulas blandas por estuche.

En detalle, el titular señaló la “detección de estuches que contienen en su interior, blíster con cápsulas blandas en estado de deterioro, presentando signos de fusión o derretimiento”.

El titular del registro sanitario es Eurofarma Chile S.P.A. y el laboratorio fabricante es Colbrás Indústria e Comércio LTDA (Brasil).

El principio activo del medicamento es colecalciferol, su número de serie es 1543539, mientras que su fecha de vencimiento es 12/2026.