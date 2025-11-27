ISP emite alerta por retiro de medicamento Mivacron: Ampollas podrían tener trozos de vidrio en su interior

El organismo llamó a establecimientos de salud a revisar si mantienen el lote afectado del producto farmacéutico. En caso de existir, "debe ser segregado para retirarlo y devolverlo a Aspen Chile S.A.".

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta por el retiro voluntario del mercado del producto farmacéutico Mivacron solución inyectable 10 mg/5 ml de Aspen Chile S.A.

La situación se debe porque el titular del registro informó que “motivado por los resultados obtenidos en otros lotes de otro producto, con procesos de fabricación similar a Mivacron, se detectó una disminución en la efectividad del sistema de detección de partículas durante los controles de inspección visual de las ampollas, lo cual podría derivar en la presencia de trozos de vidrio en su interior”.

Esto podría “generar consecuencias para la salud de los pacientes, tales como: flebitis, oclusiones en la circulación sanguínea, embolia, necrosis tisular, sepsis o daños en órganos como los pulmones, riñones, hígado y bazo, producto de respuestas inflamatorias”.

El retiro del medicamento se realiza de manera preventiva y corresponde solo al lote XP1T1.

El medicamento tiene Mivacurio como principio activo y su presentación viene en un estuche con 5 ampollas.

Su clasificación terapéutica es de relajante muscular. “Está indicado como coadyuvante de la anestesia general para relajar los músculos esqueléticos y facilitar la intubación traqueal y la respiración mecánica. Su vía de administración es intravenosa”, detalló el Instituto de Salud Pública.

Retiro de medicamento Mivacron: Recomendaciones a profesionales de la salud

El ISP recomendó a profesionales de la salud que en caso de disponer el producto Mivacron identificado con el lote XP1T1 “este no debe ser utilizado y debe ser reemplazado por otro lote u otro producto similar”.

Asimismo, el organismo indicó que cada establecimiento de salud “deberá revisar si dispone de existencias del lote afectado del producto farmacéutico Mivacron solución inyectable 10 mg/5 ml de Aspen Chile S.A. En caso de existir, debe ser segregado para retirarlo y devolverlo a Aspen Chile S.A. por los cauces naturales”.