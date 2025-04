“La situación por la que se nos ha hecho pasar no tiene nombre”: Isabel Allende tras publicación de fallo del TC que la destituye

A pesar del revés legal, la todavía parlamentaria afirmó, a través de un comunicado, que se va "con la frente en alto", reiterando su integridad y compromiso con el servicio público a lo largo de sus 30 años de carrera.

Este jueves fue publicado finalmente el fallo del Tribunal Constitucional (TC) respecto a los requerimientos presentados contra Isabel Allende, en el que reconocen que vulneró la prohibición de los parlamentarios de no suscribir contratos con el Estado.

Esto, a propósito de la fallida compraventa de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende, iniciativa impulsada por el propio Presidente Gabriel Boric, con el fin de convertirla en una casa museo.

En este contexto, Allende arremetió contra la oposición tras el fallo y enfatizó haber actuado de “buena fe”. Además, aseguró que toda esta situación ha generado un “daño irreparable” a toda su familia.

“Esta destitución inédita se ha originado en una motivación política de la derecha en respuesta a la voluntad del Gobierno de Chile de convertir la casa de mi padre, el expresidente Salvador Allende Gossens, en un museo público y preservar así la memoria que la casa contiene”, inicio la parlamentaria en la misiva.

En ese sentido, añadió que “accedimos y seguimos todas las indicaciones legales para la compra, la que nunca se concretó, tal como lo argumentó nuestro abogado, el Sr. Gabriel Osorio, ante el pleno del Tribunal Constitucional. Argumento que no fue recogido y que implica mi cese inmediato. Quiero reiterar que siempre actuamos de buena fe”.

“La situación por la que se nos ha hecho pasar no tiene nombre. Hoy me destituyen del cargo de senadora de manera inapelable, y además debo enfrentar un proceso penal con la certeza de no haber cometido ningún delito. Han sido meses muy duros, en los que se generó un daño irreparable a nuestra familia y donde se ha puesto en tela de juicio nuestra honra y la tradición republicana”, continua el comunicado.

Sin embargo, Allende reiteró que “me voy con la frente en alto”.

“En mis treinta años de servicio público he actuado siempre con total integridad. Me pueden destituir por una inadvertencia, jamás por un delito o una intención de perjudicar a mi país”, sostuvo.

“El tiempo se encargará de darnos la razón y reivindicará el noble propósito de preservar la memoria de lo que quiso ser un museo público de la casa de mi padre, que cuenta hasta el día de hoy con el respeto y cariño entrañable de miles de compatriotas que valoran su legado”, puntualizó.