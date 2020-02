Iris Salaberry, hermana del ex subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry, presentó una demanda contra la Municipalidad de Ñuñoa y pide una indemnización de $56 millones.

Según publicó La Tercera, la acción judicial fue presentada en diciembre del año pasado en el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, y aluden despido injustificado, nulidad del despido, daño moral y cobro de prestaciones laborales.

A fines de septiembre de 2019, Andrés Zarhi pidió la renuncia a Iris, quien era funcionaria del municipio, tras la polémica por presunto tráfico de influencia.

El hecho ocurrió luego que una investigación de BioBioChile, acusara al ex subsecretario de no respetar tres semáforo en rojo, insultar a un fiscalizador municipal y de pedir ayuda a su hermana para que no le cursara una infracción.

A esto, se sumó una antigua denuncia contra Iris por supuestas coimas para asegurar espacios en ferias gratuitas de la comuna.

“Mi representada fue víctima de constantes y reiteradas situaciones de maltrato laboral de parte de diferentes funcionarios municipales; dentro de ellos destacan el alcalde Andrés Zarhi y la concejala Patricia Hidalgo, quienes efectuaron acusaciones gravísimas, dando por hecho situaciones que se alejaban completamente de la realidad, la denostaban con situaciones personales que no tenían nada que ver con el trabajo que la demandada realizaba”, indica la demanda.

Agrega que “los malos tratos comenzaron a ser más frecuentes producto de una situación en donde se vio involucrado su hermano”.

Además, señala que fue víctima de “hostigamiento” y que ha recibido “amenazas por las redes sociales”.

Por estas situaciones, que calificaron como “daño moral”, pide una indemnización de $50 millones y otros $6.435.000 por otras prestaciones laborales.

Desde la municipalidad afirmaron que hay un sumario en curso y que no pueden emitir declaraciones al respecto.