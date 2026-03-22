Irán amenaza con cerrar el Estrecho de Ormuz y destruir intereses de EE.UU. si Trump ataca sus centrales eléctricas

Un alto mando militar iraní advirtió que la vía marítima clave para el transporte de petróleo quedará "completamente cerrada" en respuesta al ultimátum de 48 horas lanzado por Washington. Teherán también prometió atacar infraestructuras energéticas en Israel y empresas con participación estadounidense en la región.

(EFE) – Las Fuerzas Armadas iraníes respondieron este domingo con una advertencia categórica al ultimátum del presidente Donald Trump, quien dio un plazo de 48 horas para que Teherán abra “totalmente” el Estrecho de Ormuz.

“El estrecho será cerrado completamente y no se reabrirá hasta que nuestras centrales eléctricas destruidas sean reconstruidas” , declaró Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya.

Las amenazas cruzadas en medio de la escalada

Zolfagari aseguró que Teherán aplicará “medidas punitivas” inmediatas si Washington cumple su amenaza de atacar centrales eléctricas iraníes. El plan incluye atacar infraestructuras energéticas y de tecnologías de la información en Israel, así como empresas en la región con participación estadounidense y plantas eléctricas de países que alberguen bases militares de EE.UU.

“Todo está preparado para una gran yihad con el objetivo de destruir completamente todos los intereses económicos de Estados Unidos en la región”, sostuvo.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, secundó la advertencia horas antes. Mientras tanto, el representante de Irán ante la Organización Marítima Internacional afirmó que el estrecho sigue abierto a la navegación internacional “excepto para los enemigos”.

La crisis ya disparó el precio del petróleo: el barril Brent para entrega en mayo alcanzó los 112,91 dólares, su mayor nivel desde julio de 2022. El estrecho de Ormuz se ha convertido en el epicentro de una escalada que amenaza con paralizar una de las principales rutas energéticas del mundo.