Irací Hassler (PC) oficializa candidatura como diputada por el Distrito 10

La exjefa comunal, que lideró la Municipalidad de Santiago entre 2021 y 2024, anunció su postulación a través de redes sociales, destacando su intención de “aportar experiencia” y legislar “por un mejor vivir para todas y todos”.

La exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), confirmó este martes su candidatura a la Cámara de Diputadas y Diputados por el Distrito 10, que agrupa a las comunas de Santiago, San Joaquín, La Granja, Macul, Ñuñoa y Providencia.

A través de sus redes sociales, Hassler anunció que ya está inscrita oficialmente como postulante al Congreso.

“¡Oficialmente candidata a diputada!”, escribió en su cuenta de X, junto a una fotografía de un afiche en el que además detalla que el Servicio Electoral (Servel) aceptó su inscripción.

“Es un honor para mí ser candidata por Santiago, San Joaquín, La Granja, Macul, Ñuñoa y Providencia, para representar sus anhelos, aportar nuestra experiencia y legislar por un mejor vivir para todas y todos junto a Jeannette Jara”, agregó la exjefa comunal, en referencia a la ministra de Trabajo, quien es la carta presidencial del Partido Comunista.

La candidatura de Hassler marca su regreso a la arena política tras su paso por el municipio capitalino, donde gobernó entre 2021 y 2024.