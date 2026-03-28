¿Invierno lluvioso? Aumenta la probabilidad de la llegada del fenómeno de El Niño a Chile

La Dirección Meteorológica de Chile actualizó las probabilidades de la eventual llegada del fenómeno de El Niño a Chile.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó el pronóstico respecto a la eventual llegada del Fenómeno de El Niño al país.

Según informó el organismo, el centro internacional NOAA indicó que este fenómeno meteorológico se estaría posicionando durante el trimestre junio, julio y agosto, con una probabilidad que aumentó desde el 60% al 80%.

Asimismo, se proyecto que la influencia de El Niño se extendería hasta el periodo diciembre, enero y febrero del 2026 y 2027.

¿Cómo afectará la llegada de este fenómeno a Chile?

Matías Pino, meteorólogo de la Oficina de Servicios Climáticos de la DMC, explicó que El Niño para el invierno trae “mayores precipitaciones en la zona centro y centro-sur de nuestro país“

“Esto quiere decir que podríamos estar bajo presencia de inviernos más lluviosos o por sobre lo normal para cada estación meteorológica”, complementó.

Además, el meteorólogo señaló que en cuanto a la temperatura ” tenemos un comportamiento más cálido para el sector del valle y más frío para el sector de la costa de todo nuestro país.