País puente alto

Investigan homicidio de joven de 19 años baleado mientras se desplazaba en moto en Puente Alto

Por CNN Chile

28.03.2026 / 09:51

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La víctima, vecina de la comuna, recibió al menos siete impactos balísticos, según los primeros antecedentes. La Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios Sur de la PDI trabajan para identificar al autor y esclarecer el móvil del crimen.

La Fiscalía y el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) investigan el homicidio de un joven de 19 años ocurrido en la comuna de Puente Alto, quien murió tras recibir múltiples disparos mientras se trasladaba en motocicleta.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima era vecina de la comuna y habría recibido al menos siete impactos balísticos. El caso quedó en manos del fiscal de ECOH, Eduardo Pontigo, quien señaló que el joven no mantenía antecedentes penales ni causas pendientes.

La principal tarea investigativa ahora apunta a establecer la identidad del atacante y determinar qué vínculo podría haber existido entre este y la víctima.

En paralelo, en el sitio del suceso también trabaja la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones, que realiza diligencias para reconstruir la dinámica de los hechos y esclarecer el móvil del crimen.

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