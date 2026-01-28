Investigación a Chadwick en causa reservada: Manouchehri (PS) espera que se “reúnan los antecedentes para que sea formalizado”

El diputado del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, se refirió a la causa de carácter reservado en la que estaría siendo investigado el exministro del Interior, Andrés Chadwick, por la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.

“Cuando uno mira el Caso Hermosilla, en cada una de las escenas están las huellas del señor Chadwick; ya sea nombrado como Andrés, como ‘ACH’ o como Chadwick. Evidentemente, nosotros siempre lo hemos dicho: todos los caminos llevan a Chadwick”, señaló.

Y agregó: “Nosotros esperamos que se puedan reunir los antecedentes para que Chadwick sea formalizado. Lo que ha señalado la Fiscalía es que estaría siendo investigado por una causa cuyo origen desconocemos. Nosotros hemos hecho varias denuncias que incluyen situaciones en las que se ha visto involucrado el señor Chadwick, pero desconocemos si se trata de alguna de ellas o de otra investigación adicional llevada adelante por la Fiscalía”.

En tanto, la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, reveló en CNN Prime que “existe una investigación más”. No obstante, aclaró que se trata de una causa de carácter reservado y que “no podemos dar ningún antecedente”.

Consultada por la periodista Mónica Rincón sobre si Chadwick ha prestado declaración en alguna de estas indagatorias, reiteró que “preferiría no dar más información porque, efectivamente, por los delitos que se investigan, es importante mantener la reserva”.

Finalmente, la conductora de CNN Prime y Tolerancia Cero preguntó desde cuándo se habría abierto esta causa. Al respecto, Parra aclaró que “esa arista debe tener algunos meses” y subrayó que se trata de “otro tema”, sin relación con el Caso Factop ni con el Caso Audios.

