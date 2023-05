Durante esta jornada se realizó la interpelación a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, en la Cámara de Diputadas y Diputados.

El debate fue impulsado por Chile Vamos, quienes sostienen que la gestión de la secretaria de Estado no es suficiente en materia de seguridad. El diputado Andrés Longton (RN), lideró el emplazamiento a la titular de Interior durante la instancia.

La interpelación a la ministra Tohá inició a las 15:00 horas de este martes 16 de mayo.

Se trató de la tercera interpelación a un ministro del actual Gobierno. En la instancia, Tohá estuvo acompañada de los ministros de la Segpres, Álvaro Elizalde; del Trabajo, Jeannette Jara, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo; de Hacienda, Mario Marcel; y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.

Migración

Uno de los primeros temas que abordó el parlamentario fue la migración irregular. En esa línea, acusó que el Gobierno “promovió” este problema.

“Ministra, ¿para usted existe el derecho a la migración?, ¿puede cualquier extranjero entrar al territorio y legalizarse una vez dentro?, ¿qué sanción debe haber para quien ingrese ilegalmente a Chile y no tiene antecedentes penales?”, consultó Longton.

“Sería largo de ver las actitudes de declaraciones que tuvieron en el pasado personeros políticos. En esa época era presidente de la República el señor Sebastián Piñera, que llamó a que vinieran a Chile con las puertas abiertas, unos y otros. Y hay que decir que en esa época se cometió otro error, que se pusieron restricciones a los migrantes haitianos, pero no se puso ninguna a los migrantes venezolanos, con una especie de sesgo político que no ayuda”, replicó Tohá.

“El año en que hubo más alta migración irregular en Chile no fue en el Gobierno del Presidente Boric, sino que fue en los años del gobierno del expresidente Piñera, particularmente en su último año”, agregó.

Consultada sobre las expulsiones, la secretaria de Estado sinceró que efectivamente en 2022 han sido menores que en años anteriores, ya que “la legislación de migraciones que estableció este Parlamento, puso condiciones para las expulsiones casi imposibles de cumplir”, puesto que se requieren notificaciones personas y “las personas se las arreglan para no ser habidas”. Asimismo, argumentó que desde el Gobierno han impulsado modificaciones para mejorar el mecanismo.

En ese sentido, Tohá precisó que las expulsiones fueron 31, y en lo que va del año, ya van 143. “Ha habido un cambio significativo, precisamente para adaptarse a la nueva normativa que este Congreso aprobó”, dijo.

Reforma a las policías

El diputado también se refirió a la relación que ha tenido el Gobierno con Carabineros, y cuestionó el llamado de atención al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, calificándolo como una “quitada de piso“.

También criticó a la secretaria de Estado por hablar de la Ley Nain-Retamal como “gatillo fácil“.

🔴#HoyEsNoticiaCNN | AHORA: "Usted llama al orden al General Yáñez, y eso fue una quitada de piso evidente", señaló el diputado Andrés Longton. 📡https://t.co/O6m2VH17EP pic.twitter.com/bQQE9bXGv8 — CNN Chile (@CNNChile) May 16, 2023

“Tenemos tantas urgencias en seguridad, que la discusión semántica de cómo le llamábamos a la reforma a las policías, creo que no es de interés. Es una decisión transversal de que las policías requerían una reforma (…) en ese proyecto en ninguna parte se eliminaba a Carabineros”, respondió Tohá.

“En los temas sustantivos, las policías han tenido en el actual Gobierno, apoyos, equipos de seguridad, tecnología, respaldo cada vez que ha habido funcionarios asesinados, impulsos de querellas (…) presencia de las máximas autoridades de gobierno en cada caso. Porque en esto no hay cálculo, hay convicción. No hay ninguna duda respaldo a Carabineros y parte de ese respaldo es tener claro que una policía respaldada no es una policía deliberante que le dice a la fuerza política lo que debe hacer”, añadió.

Finalmente, realizó un llamado a dejar “de hacer uso político de las policías”.

🔴#HoyEsNoticiaCNN | "No hay ninguna ambigüedad respecto al apoyo a las policías", afirmó la ministra Tohá. 📡https://t.co/O6m2VH17EP pic.twitter.com/weixL3VxHJ — CNN Chile (@CNNChile) May 16, 2023

Crimen organizado y Macrozona Sur

Longton también cuestionó el avance del Plan del Crimen Organizado y le consultó sobre los recursos que se comprometieron para ejecutarlo, ya que según datos extraídos de la Dipres, no se evidenciaba ningún gasto.

“La ejecución de los recursos tiene muchas etapas”, dijo y precisó que estos dineros “están en distintas fases de adelanto, ninguno está estancado; lo que sí podríamos estar de acuerdo es que ojalá el Estado funcionara más rápido, pero eso no es que no se estén ejecutando las platas”.

El parlamentario también le consultó a la ministra si reconocía que “hay terrorismo” en la Macrozona Sur y si se implementará el plan “anti-terrorismo“.

Sobre aquello, Tohá reiteró que el Gobierno buscó un acuerdo con todos los sectores, pero que “lamentablemente la oposición no la suscribió, pero nosotros mantenemos ese compromiso y lo vamos a cumplir, de modificar la ley antiterrorista“.

“Porque cada vez que se invoca, impide avanzar en los procesos legislativos. Es una legislación que está mal formulada, porque obliga a demostrar el ánimo del que cometió el delito; normalmente se fracasa en eso y delitos gravísimos quedan impunes. De hecho, en los últimos 15 años se han conseguido solo tres condenas por esta ley”, expresó.

Por otra parte, señaló que el presidente Gabriel Boric “ya ha dicho que en la Macrozona Sur hay acciones que tienen carácter terrorista, y por eso el compromiso de modificar la ley. Y en el intertanto, con la legislación vigente, hemos perseguido esos delitos con mucha fuerza.

Tras la insistencia del legislador, dijo que el mandatario y ella-en calidad de ministra- reconocen que hay “acciones de carácter terrorista” en La Araucanía.

Consultada por la voluntad de extender el Estado de Emergencia en la Macrozona Sur y que este deje ser “acotado”, Tohá respondió que “el Estado de Excepción es uno solo, no existe el Estado de Excepción acotado (…) no hay una restricción del Gobierno de Chile a la implementación del Estado de Excepción”.

🔴#HoyEsNoticiaCNN | AHORA: "¿El Gobierno entregará más facultades a las Fuerzas Armadas en la Macrozona Sur? ¿Hay voluntad de extender el Estado de Emergencia en otras zonas?", consultó el diputado Longton. 📡https://t.co/O6m2VH17EP pic.twitter.com/2oaIYPetfe — CNN Chile (@CNNChile) May 16, 2023

Agenda de seguridad

Por otra parte, Longton le consultó a Tohá si avanzaran en los proyectos de ley que sustentan la agenda de seguridad o si esperarán que el “PC y el FA” estén de acuerdo en ello.

“El Ejecutivo no está haciendo proyectos para dejar contento a algún partido de su alianza de gobierno, y haría bien la oposición en no proponer medidas con las que tampoco están de acuerdo, para dejar fuera de juego al Partido Republicano“, respondió la titular de Interior.

🔴#HoyEsNoticiaCNN | AHORA: "No legislemos en cosas que sabemos están mal, que no van a resultar y traerán más violencia", concluyó la ministra Tohá. 📡https://t.co/O6m2VH17EP pic.twitter.com/OjULv27NzE — CNN Chile (@CNNChile) May 16, 2023

“Hagamos proyectos para responder a los problemas de seguridad, en que digamos en la Sala lo mismo que decimos en los pasillos; no legislemos en cosas que sabemos que están mal, que no van a resultar y van a traer más violencia (…) Tenemos un acuerdo tan importante en (ley) de usurpaciones; empujemos ese acuerdo, saquemos esa ley”, zanjó la ministra.

