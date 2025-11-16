Intermitencias en Comisaría Virtual: Ministra Vallejo llama a tener paciencia y dice que plataforma “está funcionando”

La ministra también habló sobre la planificación del Gobierno de cara al balotaje, señalando que "nuestra preocupación central es seguir trabajando y colaborando que la jornada se desarrolle de la mejor manera posible".

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, entregó información sobre el proceso eleccionario que se desarrolla durante este domingo 16 de noviembre.

Respecto a Comisaría Virtual, la plataforma ha presentado algunas intermitencias en su funcionamiento debido al alto número de personas que han ingresado para obtener el código.

De todos modos, la autoridad recalcó que la página continúa funcionando para que las personas hacer el trámite de excusarse de votar.

En esa línea, llamó a los electores a tener paciencia y tranquilidad porque a pesar de fallas, Comisaría Virtual “está funcionando”. Además, recomendó a los electores rellenar correctamente los datos y no confiar en el autorrelleno, que podría generar problemas y ralentizar el funcionamiento de la página.

Por otro lado, la vocera señaló que “cada voto vale y es muy importante que la gente siga participando de manera informada. Aquí está en juego la consolidación de nuestra democracia (…) porque una democracia más sólida hace que nuestro país viva mejor”.

Y que esperan que el proceso se siga desarrollando de manera normal, como lo ha sido durante esta mañana.

Consultada sobre la planificación del Gobierno de cara a la segunda vuelta, respondió: “Nuestra preocupación central es seguir trabajando y colaborando que la jornada se desarrolle de la mejor manera posible”.

“Nuestra tarea es que de aquí al 11 de marzo tenemos que seguir cumpliendo al país con los compromisos, seguir con la agenda legislativa”, agrego.

“Tenemos ahí nuestro foco, independientemente de cómo siga corriendo el proceso electoral, donde siempre vamos a seguir manteniendo la prescindencia correspondiente”, cerró.