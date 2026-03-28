“Intentó proteger a los niños, abrazó a algunos”: Los dramáticos testimonios del ataque en un colegio de Calama que terminó con una inspectora muerta

El hecho impactó no solo a la comunidad educativa, sino que a todo un país. E, incluso, llevó al gobierno a disponer que las ministras de Seguridad, Trinidad Steinert, y de Educación, María Paz Arzola, junto al general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el director general de la PDI, Eduardo Cerna, se trasladarán a la ciudad para conocer más antecedentes.

Calama está impactada. Este viernes un joven de 18 años, estudiante del Instituto Obispo Silva Lezaeta, llegó al establecimiento con fines distintos a los de estudiar.

En su mochila portaba una serie de cuchilos largos, los que usó para atacar a una inspectora, María Victoria Reyes, a una paradocente que intentó socorrerla y a otros tres alumnos.

El hecho impactó no solo a la comunidad educativa, sino que a todo un país. E, incluso, llevó al gobierno a disponer que las ministras de Seguridad, Trinidad Steinert, y de Educación, María Paz Arzola, junto al general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el director general de la PDI, Eduardo Cerna, se trasladarán a la ciudad para conocer más antecedentes.

Con las horas, en tanto, se fueron conociendo dramáticos testimonios del hecho. “Mi hija me contó que los intentó proteger, abrazó a algunos”, contó Maryta García, madre de una de las niñas de 4to medio del recinto, a LUN.

Sobre el atacante, García reveló que “todos se conocen porque es un colegio muy integral y católico, que hace que compartan entre sí, sobre todo quienes están desde chicos ahí. Sabíamos que el chico estaba en tratamiento”.

En tanto, t13 logró hablar con uno de los menores afectados, quien -en condición de anonimato- contó que “todos los niños de mi curso lo tiramos al suelo para que soltara las armas”.

“Yo me quedé en el baño, me pude salvar”, agregó. Y cerró: “Fue shockeante ver a la tía, a la inspectora, en el suelo muerta”