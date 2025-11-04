Intento de envenenamiento previo y familiares directos imputados: Los detalles del triple homicidio en La Reina

La Fiscalía Oriente formalizó este martes al psicólogo Jorge Ugalde Parraguez por el triple homicidio calificado de su cuñado, Eduardo Cruz-Coke, y sus dos sobrinos en La Reina. El crimen, vinculado a un conflicto por una herencia familiar millonaria, habría sido planificado con premeditación, según la PDI y la fiscalía.

Este martes comenzó en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago la audiencia de formalización de Jorge Ugalde Parraguez, el psicólogo detenido por el triple homicidio calificado de su cuñado, Eduardo Cruz-Coke, y sus dos sobrinos de 17 años, ocurrido en octubre pasado en la comuna de La Reina.

La Fiscalía Oriente, que lidera la investigación, solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para Ugalde, imputado por homicidio calificado con alevosía y premeditación, junto con agravantes por actuar contra menores de edad y familiares por afinidad.

No sería el único implicado

Aunque Ugalde es el único detenido hasta el momento, la Fiscalía confirmó que su esposa, Trinidad Cruz-Coke, hermana y tia de las víctimas, también figura como imputada en el caso.

Incluso, ha trascendido que una amiga cercana del matrimonio estaría igualmente bajo investigación.

Estas revelaciones fueron confirmadas este martes, cuando el Ministerio Público formalizó la investigación.

El prefecto inspector Jorge Abate, jefe nacional de Delitos contra las Personas de la PDI, señaló que no se descarta la participación de más personas en el crimen, una hipótesis que cobra fuerza a medida que avanzan las diligencias, recogió Radio Biobío.

Conflicto familiar y millonaria herencia

De acuerdo con los antecedentes expuestos, el caso tendría su origen en una disputa familiar por propiedades que compartían los hermanos Cruz-Coke junto a sus padres y a Ugalde.

En 2014, los cuatro formaron una sociedad propietaria de dos departamentos en Santiago y un terreno en La Reina, precisamente donde ocurrió el triple homicidio. Tras la muerte de los padres, los bienes pasaron a ser herencia, generando tensiones cuando Eduardo se negó a vender la propiedad familiar.

Fuentes de la investigación detallan que, en 2024, ya habría ocurrido un primer intento de asesinato: Ugalde y Trinidad habrían entregado helados envenenados a Eduardo y sus hijos. El episodio nunca fue denunciado, pero hoy se considera una pieza clave en la cronología del caso.

Evidencia clave y contradicciones

El prefecto Abate confirmó que las pruebas acreditan la presencia de Ugalde en el sitio del suceso, gracias a registros de cámaras, datos telefónicos y evidencia genética. Además, cámaras de seguridad lo habrían captado deshaciéndose de una bolsa en el canal San Carlos tras el crimen.

Por su parte, el fiscal jefe de Flagrancia Oriente, Francisco Lanas, indicó que el imputado entregó versiones contradictorias durante su declaración.

Los informes preliminares de autopsia apuntan a que los jóvenes murieron por asfixia, sin señales visibles de violencia física. En las próximas horas se espera que la fiscalía revele la sustancia que pudo haber sido administrada a las víctimas.

Un caso que estremeció a La Reina

El arresto de Ugalde, concretado el lunes 3 de noviembre, marcó un giro radical en la investigación. En un principio, se barajó la hipótesis de un doble parricidio con suicidio, pero las pericias de la PDI y la Fiscalía Oriente descartaron esa versión.

Hoy, el Ministerio Público sostiene que el móvil fue económico y familiar, y que el crimen fue planificado con premeditación.