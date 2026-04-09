Intento de atropello a Carabineros termina con persecución por tres comunas y tres detenidos en la RM

El procedimiento comenzó en Peñalolén, pasó por La Florida y terminó en Macul, luego de que ocupantes de un vehículo evadieran una fiscalización policial. Uno de los detenidos resultó herido a bala y fue trasladado a un centro asistencial.

Una persecución policial que se extendió por Peñalolén, La Florida y Macul terminó este miércoles con tres personas detenidas, luego de que los ocupantes de un automóvil evadieran una fiscalización e intentaran atropellar a funcionarios de Carabineros.

Según la información preliminar, el procedimiento se inició cuando personal policial intentó controlar un vehículo en la comuna de Peñalolén. En ese contexto, el conductor escapó del lugar junto a otros ocupantes, lo que dio paso a un seguimiento por distintas comunas del sector suroriente de la capital.

De acuerdo con los antecedentes entregados, durante la huida los ocupantes del automóvil habrían intentado atropellar a los funcionarios policiales. A raíz de esa situación, Carabineros efectuó un disparo contra el vehículo.

La persecución concluyó en Macul, donde el automóvil fue finalmente interceptado con sus tres ocupantes en el interior. Los detenidos corresponden a ciudadanos venezolanos, y uno de ellos mantenía una situación migratoria irregular.

Además, uno de los aprehendidos resultó con una herida de bala en el muslo y fue derivado a un recinto asistencial. De acuerdo con la información conocida hasta ahora, se encuentra fuera de riesgo vital.

El caso quedó sujeto a las diligencias respectivas para esclarecer la dinámica completa del procedimiento y determinar las eventuales responsabilidades de los involucrados.